Натуральный уход за кожей с акне: безопасные и рабочие рецепты

Вы устали от бесконечной косметики против акне, которая сушит кожу и раздражает? Попробуйте повернуться к природе. Травяные отвары — это не бабушкина магия, а доказанные антисептические и противовоспалительные средства, которые мягко, но эффективно борются с воспалениями, уменьшают высыпания и восстанавливают микрофлору кожи.
Ромашковый отвар — это классика. Он обладает противовоспалительным и успокаивающим эффектом, идеально подходит для чувствительной кожи. Смочите ватный диск и протрите лицо утром и вечером — покраснения станут менее заметны уже через несколько дней.
Эта трава особенно хороша при гнойничках и глубоких подкожных прыщах. Отвар череды можно использовать в виде компрессов или добавить в воду при умывании. Она подсушивает, нормализует жирность кожи и ускоряет заживление.
Календула обладает антибактериальным действием и отлично справляется с бактериальной формой акне. Настой можно замораживать в кубиках и использовать для утреннего тонизирования — кожа станет ровнее, поры сузятся, а высыпания сократятся.
Если вы хотите мягко, но эффективно побороть акне, травяные отвары — это ваш натуральный союзник. Они не вызовут раздражения, подходят для регулярного ухода и могут стать основой вашей новой бьюти-рутины.
Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
