Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний кетчуп, который уделает магазинный: рецепт на зиму
Светлячки попали в плен: пауки начали использовать их как живые фонари
Перестаньте переплачивать: как чистить сантехнику за 5 рублей вместо 500
Древнее послание: перуанская находка рассказывает о нехватке ресурсов
10 миллионов на плече: Сергей Зверев шокировал публику новым дорогим аксессуаром
Телефон замолчит с 1 сентября: нежданные звонки теперь под запретом
Новая правда о мясе: чем животный белок может быть лучше лекарств
Сегодня рычит, завтра вцепится в руку: почему пищевую агрессию нельзя игнорировать ни дня
Больше не магия: пассажир случайно узнал, как делают фигурки из полотенец на круизных лайнерах

Растительные клетки — альтернатива химии в уходе за кожей

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Мир beauty-индустрии наконец нашёл баланс между высокими технологиями и силой природы. Косметика на основе растительных клеток — это не просто тренд. Это прорыв, который объединяет натуральные ингредиенты с биотехнологиями, чтобы дать коже всё лучшее — без вреда и компромиссов.

Крем
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем

Что такое растительные клетки и зачем они коже?

Речь идёт о стволовых клетках растений, способных к самовосстановлению. Они богаты антиоксидантами, пептидами, витаминами и фитоэстрогенами, которые стимулируют регенерацию клеток кожи, замедляют старение и улучшают текстуру.

Самое важное: такие клетки не внедряются в кожу, а работают через активные экстракты, усиливая естественные процессы обновления.

В чём преимущества этой косметики?

  • Экологичность. Клетки выращиваются в лабораториях без вреда для растений.
  • Высокая концентрация активов. Растительные клетки часто в 100 раз активнее привычных экстрактов.
  • Гипоаллергенность. Нет агрессивных добавок, спиртов и синтетики.
  • Подходит для всех типов кожи. Особенно эффективна при первых признаках старения.

Что стоит попробовать?

Ищите формулы с клетками яблока, розы, винограда, эхинацеи и моркови. Эти растения уже доказали свою эффективность в борьбе с тусклостью, сухостью и морщинами.

Отлично работают сыворотки, эссенции и ночные кремы с высокой концентрацией фитоклеток — они глубже проникают и активнее восстанавливают кожу во сне.

 Живое питание для кожи

Косметика из клеток растений — это больше, чем просто очередной натуральный тренд. Это путь к осознанному уходу, где красота идёт рука об руку с наукой, этикой и экологией. Если вы ищете эффективность без агрессии — эта технология точно для вас.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Больше не магия: пассажир случайно узнал, как делают фигурки из полотенец на круизных лайнерах
Растительные клетки — альтернатива химии в уходе за кожей
Сигнал есть, удержания — нет: как понять, что ручник уже не на вашей стороне
Я не машина: что заставило Синнера занервничать? Подробности матча против Шаповалова
Сегодня в технологическом институте начались конкурсные экзамены. Без конкурса будут приняты 166 сибиряков… — писала газета Русское Слово 1 сентября 1908 года
Венеция в шоке: Метод исключения Пак Чхан Ука – корейский триллер покорил критиков
Посудомоечная машина плохо работает? Перед тем как вызвать мастера по ремонту, выполните это
Ксения Собчак об Ивлеевой после вечеринки: она отсекает себя от прошлой жизни
Учёба ещё не началась, а нервы уже сдали: родители соревнуются в стрессоустойчивости
Солнечная бомба замедленного действия: область 4197 как тикающий механизм — катастрофа неизбежна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.