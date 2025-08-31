Правильный уход перед фотосессией: советы бьюти-экспертов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Да, профессиональный свет и постобработка творят чудеса, но никакой ретушь не заменит настоящего сияния кожи. Если вы хотите выглядеть не просто хорошо, а роскошно — бьюти-подготовка за 2–3 дня до съёмки станет вашим главным козырем. Вот что действительно важно.

Девушка
Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

1. За 2–3 дня: мягкий пилинг и маски на сияние

Отшелушите кожу с помощью энзимного или кислотного пилинга — без скрабов! Затем используйте увлажняющую или тканевую маску с гиалуронкой, ниацинамидом или витамином С. Это разгладит рельеф и придаст здоровое сияние.

2. В день Х: минимум новинок, максимум увлажнения

Утром перед съёмкой сделайте охлаждающий массаж роллером и нанесите увлажняющую сыворотку и крем. Никаких экспериментов — только проверенные средства. Используйте праймер с эффектом блюра, чтобы замаскировать поры.

3. Избегайте жирного блеска (если он не запланирован)

Если ваша кожа склонна к жирности, возьмите с собой матирующие салфетки или транспарентную пудру. Главное — убрать блеск в Т-зоне, а не приглушить естественное свечение.

4. Улыбка начинается с губ

Заранее сделайте скраб и питательную маску для губ — сухие и потрескавшиеся губы сразу бросаются в кадре. Перед съёмкой — блеск или бальзам с лёгким оттенком/

Идеальное фото — это не фильтр, а подготовка. Увлажнённая, сияющая кожа — ваш главный бьюти-аксессуар. Минимум средств, максимум внимания к деталям — и кадры будут как из глянца.

Фотосессия — процесс фотографирования одного или нескольких людей фотографом.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
