Правильный уход перед фотосессией: советы бьюти-экспертов

Да, профессиональный свет и постобработка творят чудеса, но никакой ретушь не заменит настоящего сияния кожи. Если вы хотите выглядеть не просто хорошо, а роскошно — бьюти-подготовка за 2–3 дня до съёмки станет вашим главным козырем. Вот что действительно важно.
Отшелушите кожу с помощью энзимного или кислотного пилинга — без скрабов! Затем используйте увлажняющую или тканевую маску с гиалуронкой, ниацинамидом или витамином С. Это разгладит рельеф и придаст здоровое сияние.
Утром перед съёмкой сделайте охлаждающий массаж роллером и нанесите увлажняющую сыворотку и крем. Никаких экспериментов — только проверенные средства. Используйте праймер с эффектом блюра, чтобы замаскировать поры.
Если ваша кожа склонна к жирности, возьмите с собой матирующие салфетки или транспарентную пудру. Главное — убрать блеск в Т-зоне, а не приглушить естественное свечение.
Заранее сделайте скраб и питательную маску для губ — сухие и потрескавшиеся губы сразу бросаются в кадре. Перед съёмкой — блеск или бальзам с лёгким оттенком/
Идеальное фото — это не фильтр, а подготовка. Увлажнённая, сияющая кожа — ваш главный бьюти-аксессуар. Минимум средств, максимум внимания к деталям — и кадры будут как из глянца.
Фотосессия — процесс фотографирования одного или нескольких людей фотографом.
