То, что стоит копейки, оказалось сильнее салонных процедур против выпадения волос

Красота и стиль

Вопрос выпадения волос давно волнует не только обычных людей, но и знаменитостей. Сегодня всё больше внимания уделяется не самим процедурам ухода, а составу привычных средств. Оказывается, обычный шампунь может быть одним из факторов, ускоряющих облысение.

Женщина расчесывает волосы перед зеркалом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина расчесывает волосы перед зеркалом

В чём проблема привычных шампуней

Современная косметическая индустрия предлагает десятки марок шампуней, но многие из них содержат компоненты, которые негативно влияют на волосяные фолликулы:

Сульфаты — агрессивные ПАВ, отвечающие за пену. Они вымывают не только грязь, но и защитный липидный слой кожи головы, что приводит к сухости, раздражению и истончению волос.
Парабены — консерванты, способные вызывать аллергические реакции и снижать защитные функции кожи.
Силиконы — визуально делают волосы гладкими, но при длительном использовании образуют плёнку, мешающую питательным веществам проникать в структуру волоса.

Именно из-за этой "химии" многие голливудские стилисты называют привычные шампуни "тихими убийцами фолликулов".

Чем звёзды заменяют химию

Мода на натуральный уход охватила Голливуд. Всё чаще знаменитости отказываются от промышленных шампуней в пользу старых проверенных рецептов.

Ржаная мука. В Средневековье именно её использовали для мытья головы. Ферменты ржи восстанавливают кератиновый слой, а абсорбирующие свойства мягко удаляют грязь без агрессивных моющих средств. Современные исследования Journal of Cosmetic Science (2023) подтверждают эффективность этого метода.
Авокадо и тёмное пиво. Маска, которую применяет Брэд Питт, питает волосы, придаёт им объём и блеск, сравнимый с салонным ламинированием.
Отвары трав. Леди Гага призналась, что после активных гастролей её волосы выпадали пучками. Отвар крапивы и розмарина помог восстановить густоту и укрепить корни.

Рецепт "средневекового шампуня"

  1. Смешайте 3 ст. ложки ржаной муки с 200 мл тёплой воды.

  2. Нанесите кашицу на корни и слегка помассируйте кожу головы.

  3. Смойте тёплой водой.

  4. Для блеска и лёгкости ополосните волосы раствором яблочного уксуса (1 ч. ложка на литр воды).

Такой состав очищает мягко и не повреждает естественную защиту кожи.

Реальные результаты

Любители "зернового ухода" отмечают, что волосы становятся крепче, меньше секутся и не так интенсивно выпадают. У некоторых получилось справиться с себореей или ломкостью, где аптечные шампуни не помогали.

Что говорят врачи

Трихологи в целом признают пользу щадящих средств, но предостерегают от некоторых нюансов. Например, ржаная мука может забивать стоки и требует более тщательного смывания. Также специалисты рекомендуют сочетать натуральные методы с лёгкими кондиционерами, чтобы волосы не путались.

Научные перспективы

Интерес к теме подтверждает и наука. Недавно в MIT разработали шампунь на основе микробных белков, который не просто очищает, а стимулирует регенерацию волосяных фолликулов. Разработку уже называют настоящим прорывом в борьбе с облысением.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
