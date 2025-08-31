Эти бьюти-секреты звёзд уже стали вирусными — вот почему они работают

Когда вы смотрите на глянцевую кожу Зендеи или безупречный макияж Эммы Уотсон, кажется, что это результат магии. Но за каждым кадром — продуманный бьюти-подход. И да, кое-что из звёздных рутин легко внедрить в повседневную жизнь. Рассказываем, чьи приёмы действительно работают.

Фото: Личный аккаунт "haileybieber" в Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер и её «глазированная кожа»

Хейли — королева сияния. Её ежедневная рутина включает мягкое очищение, увлажнение с пептидами и ретинол 2 раза в неделю. А ещё — обильное нанесение крема на влажную кожу для эффекта «глазированной пончики». Просто, эффективно и без лишней косметики.

Дженнифер Энистон: массаж лица + инфракрасные маски

Джен — фанатка LED-масок и лимфодренажного массажа. Она сочетает домашние приборы с регулярными визитами к косметологу и подчёркивает: главное — режим, а не дороговизна.

Зендея и её no-makeup подход

Зендея не перегружает кожу. Очищение, увлажняющий гель с гиалуроновой кислотой и SPF — её база. Её правило: «чем проще — тем лучше». И это работает!

Джиджи Хадид: уход без фанатизма

Модель признаётся, что не делает 10 шагов — но всегда умывается дважды и использует масла перед сном. Её лайфхак: охлаждённый роллер утром и никаких скрабов.

Стоит ли пробовать?

Да, если вы ищете простые и работающие схемы. Все эти ритуалы адаптированы под повседневную занятость и не требуют целого чемодана баночек. Главное — регулярность.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер в девичестве Болдуин — американская модель.



Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003).



Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман, более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.

