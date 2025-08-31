Плазмолифтинг и другие бьюти-провалы года: честный разбор

Каждый год бьюти-индустрия радует новыми процедурами, обещающими мгновенное омоложение, сияющую кожу и идеальные формы. Но давайте честно: не всё из этого действительно работает. Некоторые процедуры стали культовыми благодаря социальным сетям, а не эффективности. Ниже — список тех, что разочаровали в 2025 году.

1. Ламинирование ресниц: эффект на фото, но не в жизни

Да, это красиво первые два дня. Но на практике ресницы быстро теряют форму, а составы могут пересушивать волоски. Особенно если процедура проводится регулярно. И нет, это не альтернатива наращиванию — слишком недолговечно.

2. Плазмолифтинг: дорого и неэффективно

Процедура с вашей собственной плазмой — звучит научно и безопасно. Но исследований, подтверждающих омолаживающий эффект, всё ещё недостаточно. Многие дерматологи называют её «дорогой водичкой».

3. Хайфу-лифтинг (HIFU): больно, долго, с минимальным результатом

Эта процедура обещает подтянуть лицо с помощью ультразвука. На деле — дискомфорт, минимум эффекта и высокая стоимость. Чаще всего видимый результат — иллюзия, созданная за счёт отёка после воздействия.

4. BB glow: сияние до пятен

Вколоть в лицо пигмент ради «тонального на полгода»? Идея звучит заманчиво, пока не появляются пигментные пятна, раздражение или акне. Эффект нестабилен, а риски — вполне реальны.

Не всё золото, что глянцево

Перед тем как записаться на модную процедуру, проверьте реальные отзывы, спросите у дерматолога и подумайте: вам это действительно нужно? В мире, где маркетинг часто побеждает здравый смысл, знание — лучшая косметика.

