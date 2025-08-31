Индивидуальный подход по ДНК: тренд, который навсегда меняет бьюти-индустрию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Забудьте про тип кожи “нормальный”, “сухой” или “комбинированный” — современная косметология ушла дальше. Намного дальше. В 2025 году тренд на персонализированный уход по генетике вышел на новый уровень. Теперь, чтобы подобрать крем, сыворотку или даже шампунь, достаточно сдать слюну.

Девушка с ферментированной косметикой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с ферментированной косметикой

Что такое ДНК-косметика?

Это продукты, созданные с учётом вашей индивидуальной генетики. Вы отправляете биоматериал в лабораторию, а через 2–3 недели получаете отчёт: склонность к пигментации, фотостарению, обезвоживанию, воспалениям, чувствительности. На основе этих данных формулируются средства, которые точно работают именно на вас.

Почему это работает?

Потому что у каждого человека — свои гены, и стандартный уход может не приносить пользы. Например, вы всю жизнь боретесь с сухостью, а на деле ваша кожа просто не вырабатывает нужный фермент. Или наоборот: крем от морщин не помогает, потому что вам нужен антиоксидантный уход на клеточном уровне. Генетический профиль — это личная карта потребностей кожи.

Минусы? Есть нюансы

Цена (от 300 до 800$ за полный цикл) и вопрос конфиденциальности данных — вот главные барьеры. Но всё больше брендов гарантируют безопасность и анонимность, а технологии становятся доступнее.

Подведём итог

Персонализированная ДНК-косметика — это уже не фантастика, а новая реальность ухода. Подбор средств с учётом генетики — шаг к эффективности, которую невозможно получить в обычной баночке с кремом. Beauty-индустрия заглядывает внутрь вас — и это прекрасно.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
