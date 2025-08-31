Натуральная альтернатива уходовой косметике: рецепты масок с мёдом, йогуртом и алоэ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Секрет сияющей кожи и гладких волос может быть не в баночке с люксовым кремом, а в вашей кухне. Алоэ вера, мёд и йогурт — это не просто ингредиенты для утреннего смузи, а настоящие звёзды натуральной косметики. Эти продукты давно признаны мастерами красоты как суперэффективные, доступные и безопасные.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Алоэ вера — SOS для раздражённой кожи

Гель алоэ — спасение после солнца, прыщей или стресса. Он увлажняет, успокаивает, заживляет и возвращает коже чувство комфорта. Используйте чистый гель как маску на 10 минут или добавляйте его в домашние рецепты — например, в смесь с мёдом и овсянкой для чувствительной кожи.

Мед: сладкий антисептик

Мёд — природный антибактериальный компонент, который помогает бороться с воспалениями, питает и придаёт коже мягкость. Он идеально подходит для масок от высыпаний и шелушений. Попробуйте маску: мёд + лимон + йогурт — и ваша кожа засияет как после салона.

Йогурт: домашний пилинг без кислот

Натуральный йогурт богат молочной кислотой, которая деликатно отшелушивает и осветляет кожу. Он идеален для чувствительной кожи, склонной к покраснениям. Маска из йогурта и клубники выравнивает тон и делает лицо гладким на ощупь.

Алое, мёд и йогурт — это не бабушкины байки, а актуальные инструменты натуральной косметологии. Добавьте их в свою бьюти-рутину, и кожа отблагодарит вас сиянием и свежестью.



Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).

Ало́э настоя́щее или Ало́э ве́ра — суккулентное травянистое растение; вид рода Алоэ (Aloe) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae) семейства Лилейные (Asphodelaceae).

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
