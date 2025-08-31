Маникюр и ваш стиль: правильные сочетания цветов, форм и текстур

Выбирая наряд, причёску и макияж, мы редко задумываемся о ногтях. Но зря! Маникюр может усилить стиль или внести дисгармонию. В 2025 году nail-дизайн — не просто каприз, а логическое завершение образа. Всё важно: оттенок, форма, длина и даже текстура.
Не обязательно подбирать лак под платье — лучше ориентироваться на настроение и детали образа: обувь, помаду, аксессуары.
Старайтесь, чтобы форма ногтей соответствовала не только тренду, но и вашему вайбу — иначе будет ощущение “чужого маникюра”.
Дизайн ногтей должен либо дополнять, либо контрастировать с образом. Фольга, стразы, принты — актуальны, но требуют сдержанности в одежде. Если в луке уже много деталей — выбирайте лаконичный маникюр.
Маникюр — это не просто покрытие, это модный штрих, который может усилить эффект вашего стиля. Подбирайте его так же тщательно, как украшения или сумку. И тогда ваш образ будет на 100% завершённым.
Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
