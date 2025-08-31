Маникюр и ваш стиль: правильные сочетания цветов, форм и текстур

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выбирая наряд, причёску и макияж, мы редко задумываемся о ногтях. Но зря! Маникюр может усилить стиль или внести дисгармонию. В 2025 году nail-дизайн — не просто каприз, а логическое завершение образа. Всё важно: оттенок, форма, длина и даже текстура.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цвет под тон гардероба: классика или провокация?

  • Нейтральные оттенки (беж, молочный, розовый нюд) идеально сочетаются с классикой, деловыми луками и минимализмом.
  • Яркие ногти (красный, лаймовый, электрик) — акцент к однотонному или монохромному образу.
  • Тёмные цвета (бордо, синий, чёрный) отлично работают в вечернем стиле и придают элегантность.

Не обязательно подбирать лак под платье — лучше ориентироваться на настроение и детали образа: обувь, помаду, аксессуары.

Форма ногтей = характер образа

  • Квадрат с мягкими краями — для деловых и стильных.
  • Овальные и миндалевидные — для романтичных и женственных.
  • Острые “стилеты” — для дерзких образов и фэшн-луков.

Старайтесь, чтобы форма ногтей соответствовала не только тренду, но и вашему вайбу — иначе будет ощущение “чужого маникюра”.

Nail-арт? Да, но с умом

Дизайн ногтей должен либо дополнять, либо контрастировать с образом. Фольга, стразы, принты — актуальны, но требуют сдержанности в одежде. Если в луке уже много деталей — выбирайте лаконичный маникюр.

Маникюр — это не просто покрытие, это модный штрих, который может усилить эффект вашего стиля. Подбирайте его так же тщательно, как украшения или сумку. И тогда ваш образ будет на 100% завершённым.

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

