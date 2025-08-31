Он мягче чёрного, насыщеннее бежевого и роскошнее хаки: фаворит сезона уже в магазинах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Красота и стиль

Классический чёрный цвет этой осенью уступает место новому фавориту дизайнеров. На подиумах от Elie Saab до Hermès чаще всего появлялся именно он — глубокий, мягкий и тёплый шоколадный. Этот оттенок будто вобрал в себя уют осенних вечеров и вкус любимого десерта. Он универсален, но при этом куда изысканнее традиционного коричневого: легче сочетается с другими цветами и подходит как для повседневных, так и для вечерних образов.

Девушка в пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Землистая палитра

Тенденция этого сезона — возвращение к природным тонам. В моду входят беж, верблюжий, терракотовый, хаки и ржаво-красный, но именно шоколад выделяется среди них, задавая тон всей осенне-зимней палитре 2025-2026. Этот цвет выглядит дорого и современно, при этом остаётся комфортным и спокойным.

Для кого идеально подходит

Шоколадные оттенки особенно идут девушкам с тёплым подтипом внешности. Они подчёркивают глубину карих глаз, делают зелёные ещё ярче и выгодно оттеняют каштановые, русые или медные волосы. Тёплая кожа в тандеме с шоколадной гаммой смотрится благородно и утончённо.

"Коричневый давно перестал ассоциироваться с чем-то скучным. В тёмном шоколадном исполнении он выглядит современно и подчеркивает женственность", — отмечают стилисты показов сезона.

Как носить шоколад этой осенью

Чтобы вписать новый тренд в гардероб, достаточно одной-двух вещей. Дизайнеры предлагают множество решений:

  • Пальто с акцентом на талию - шоколадные модели заменяют бежевые тренчи и смотрятся ещё эффектнее.
  • Кардиганы и свитеры ручной вязки - уют в лучших традициях "бабушкиного стиля", но в благородных тёмных оттенках.
  • Брюки прямого кроя - ещё один хит сезона, который в шоколадном цвете станет универсальной базой.
  • Аксессуары - от ремней до сапог и сумок: глубокий шоколад гармонирует и с яркими, и с приглушёнными тонами.

Сочетания, которые работают

Шоколадный цвет красиво "дружит" с насыщенным синим, небесно-голубым и фуксией. В классическом варианте его можно комбинировать с бежевым и серым, а для смелых образов добавить золотые украшения или яркие акценты. Такое решение делает даже самый простой наряд выразительным и тёплым.

В отличие от мимолётных трендов, этот цвет обещает задержаться в гардеробах надолго, превращаясь в новую классику.

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Он мягче чёрного, насыщеннее бежевого и роскошнее хаки: фаворит сезона уже в магазинах
