Он мягче чёрного, насыщеннее бежевого и роскошнее хаки: фаворит сезона уже в магазинах

Классический чёрный цвет этой осенью уступает место новому фавориту дизайнеров. На подиумах от Elie Saab до Hermès чаще всего появлялся именно он — глубокий, мягкий и тёплый шоколадный. Этот оттенок будто вобрал в себя уют осенних вечеров и вкус любимого десерта. Он универсален, но при этом куда изысканнее традиционного коричневого: легче сочетается с другими цветами и подходит как для повседневных, так и для вечерних образов.
Тенденция этого сезона — возвращение к природным тонам. В моду входят беж, верблюжий, терракотовый, хаки и ржаво-красный, но именно шоколад выделяется среди них, задавая тон всей осенне-зимней палитре 2025-2026. Этот цвет выглядит дорого и современно, при этом остаётся комфортным и спокойным.
Шоколадные оттенки особенно идут девушкам с тёплым подтипом внешности. Они подчёркивают глубину карих глаз, делают зелёные ещё ярче и выгодно оттеняют каштановые, русые или медные волосы. Тёплая кожа в тандеме с шоколадной гаммой смотрится благородно и утончённо.
"Коричневый давно перестал ассоциироваться с чем-то скучным. В тёмном шоколадном исполнении он выглядит современно и подчеркивает женственность", — отмечают стилисты показов сезона.
Чтобы вписать новый тренд в гардероб, достаточно одной-двух вещей. Дизайнеры предлагают множество решений:
Шоколадный цвет красиво "дружит" с насыщенным синим, небесно-голубым и фуксией. В классическом варианте его можно комбинировать с бежевым и серым, а для смелых образов добавить золотые украшения или яркие акценты. Такое решение делает даже самый простой наряд выразительным и тёплым.
В отличие от мимолётных трендов, этот цвет обещает задержаться в гардеробах надолго, превращаясь в новую классику.
