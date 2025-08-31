Пляж был шик, а теперь шок: почему после загара лицо выглядит старше, чем до отпуска

Каждый год история повторяется: ровный загар и сияющий тон лица после отпуска быстро сменяются пятнами, чёрными точками и неожиданными прыщами. Виновата в этом особенность кожи. Под действием ультрафиолета она утолщается — это называется гиперкератозом. Такой защитный механизм делает несовершенства менее заметными. Но когда солнце перестаёт активно воздействовать, кожа возвращается к нормальной толщине, и накопленные омертвевшие клетки вместе с избыточным себумом закупоривают поры.

Эксперты называют это "эффектом рикошета". Сначала мы радуемся гладкой коже летом, а уже в сентябре сталкиваемся с последствиями: сальные пробки, воспаления и раздражения.

"Солнце повреждает клетки и ДНК, сушит кожу и заставляет её вырабатывать больше липидов. А когда лето заканчивается, эти процессы приводят к закупорке пор", — поясняет тренер Clinique Джессика Хоэре.

Факторы, усугубляющие ситуацию

снижение внимания к уходу в отпуске;

отказ от привычных сывороток и средств с активами;

стресс возвращения к работе или учёбе;

обезвоживание кожи под действием солнца и жары.

Все эти причины складываются в один результат: к концу лета кожа выглядит хуже, чем в начале.

Лучшие активные ингредиенты

Главный союзник в борьбе с постлетними несовершенствами — салициловая кислота (BHA). Она мягко отшелушивает кожу, растворяет себум в порах и помогает избавиться от чёрных точек. Также полезны:

ниацинамид для снижения воспаления и покраснений;

гиалуроновая кислота для восстановления баланса влаги;

церамиды для укрепления барьера кожи.

7 шагов к чистой коже после отпуска

Ограничьте солнце: даже осенью используйте крем с высоким SPF, чтобы не усугубить проблему.

даже осенью используйте крем с высоким SPF, чтобы не усугубить проблему. Очищайте мягко: избегайте агрессивных средств, которые пересушивают и провоцируют усиленную выработку кожного сала.

избегайте агрессивных средств, которые пересушивают и провоцируют усиленную выработку кожного сала. Увлажняйте ежедневно: влага помогает коже быстрее восстановиться и не допустить воспалений.

влага помогает коже быстрее восстановиться и не допустить воспалений. Сделайте диагностику: у косметолога или дерматолога определите, чего не хватает коже именно сейчас — влаги, липидов или всего вместе.

у косметолога или дерматолога определите, чего не хватает коже именно сейчас — влаги, липидов или всего вместе. Соблюдайте простую систему: достаточно трёх этапов: очищение, лёгкое отшелушивание, увлажнение дважды в день.

достаточно трёх этапов: очищение, лёгкое отшелушивание, увлажнение дважды в день. Используйте целевые активы: салициловая кислота, ниацинамид и ретинол (вечером) помогут точечно работать с проблемами.

салициловая кислота, ниацинамид и ретинол (вечером) помогут точечно работать с проблемами. Выбирайте правильный макияж: отдавайте предпочтение некомедогенным формулам без масел.

Важное напоминание

Даже самый тщательный уход не всегда способен решить проблему полностью.

"Уход за кожей — лишь одно из звеньев. На её состояние влияют также образ жизни, уровень стресса и гормональный фон", — отмечает эксперт бренда Kiehl's Мишель Велле.

Поэтому в дополнение к косметике стоит уделить внимание сну, питанию и стресс-менеджменту.

