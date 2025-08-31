Пляж был шик, а теперь шок: почему после загара лицо выглядит старше, чем до отпуска

Каждый год история повторяется: ровный загар и сияющий тон лица после отпуска быстро сменяются пятнами, чёрными точками и неожиданными прыщами. Виновата в этом особенность кожи. Под действием ультрафиолета она утолщается — это называется гиперкератозом. Такой защитный механизм делает несовершенства менее заметными. Но когда солнце перестаёт активно воздействовать, кожа возвращается к нормальной толщине, и накопленные омертвевшие клетки вместе с избыточным себумом закупоривают поры.
Эксперты называют это "эффектом рикошета". Сначала мы радуемся гладкой коже летом, а уже в сентябре сталкиваемся с последствиями: сальные пробки, воспаления и раздражения.
"Солнце повреждает клетки и ДНК, сушит кожу и заставляет её вырабатывать больше липидов. А когда лето заканчивается, эти процессы приводят к закупорке пор", — поясняет тренер Clinique Джессика Хоэре.
Все эти причины складываются в один результат: к концу лета кожа выглядит хуже, чем в начале.
Главный союзник в борьбе с постлетними несовершенствами — салициловая кислота (BHA). Она мягко отшелушивает кожу, растворяет себум в порах и помогает избавиться от чёрных точек. Также полезны:
Даже самый тщательный уход не всегда способен решить проблему полностью.
"Уход за кожей — лишь одно из звеньев. На её состояние влияют также образ жизни, уровень стресса и гормональный фон", — отмечает эксперт бренда Kiehl's Мишель Велле.
Поэтому в дополнение к косметике стоит уделить внимание сну, питанию и стресс-менеджменту.
Зага́р - изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.