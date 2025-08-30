Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле
Решили прокатиться по Европе на автомобиле? Эти 5 ошибок обернутся большими проблемами
Классово чуждые до сих пор находятся на легких работах… — писала газета К трудовому общежитию 31 августа 1932 года
Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом

Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Если вы задумывались о глубокой чистке лица, то наверняка сталкивались с дилеммой: механическая или ультразвуковая? Обе процедуры обещают чистые поры, свежий цвет лица и сияние, но действуют по-разному — и подходят не всем.

Ультразвуковая чистка лица
Фото: https://mdcs.ru/upload/iblock/b34/vwrdu3rltckksgu5y7zw4dhkb4c956l0.jpg
Ультразвуковая чистка лица

Ультразвуковая чистка: деликатно, но не глубоко

Ультразвук — это выбор для тех, у кого чувствительная, тонкая или сухая кожа. Процедура безболезненная: специальная лопатка с помощью высокочастотных колебаний очищает кожу от ороговевших клеток, кожного сала и лёгких загрязнений.

Плюсы:

  • Не травмирует кожу
  • Не требует длительного восстановления
  • Отлично освежает

Минусы:

  • Не справляется с глубокими комедонами
  • Требует регулярности

Механическая чистка: эффективно, но может быть болезненно

Механическая чистка — это ручная работа косметолога: комедоны, сальные пробки и воспалённые участки обрабатываются вручную. Этот метод подойдёт жирной, комбинированной и проблемной коже.

Плюсы:

  • Глубокое очищение пор
  • Заметный эффект с первого раза

Минусы:

  • Возможны покраснения, микротравмы
  • Нужно время на восстановление
  • Не подходит чувствительной коже

Идеальный сценарий — комбинированный подход

Многие косметологи советуют сочетать обе чистки. Например, начинать с ультразвука, а завершать ручной обработкой труднодоступных зон. Такой подход — щадящий, но при этом эффективный.

Что выбрать?

Если у вас тонкая и чувствительная кожа — выбирайте ультразвук. Если поры забиты и есть акне — механика спасёт ситуацию. А если хотите идеальный результат — лучше довериться профессионалу и совместить оба метода.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте
Мир. Новости мира
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Популярное
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя

Почему кошка выбирает чужой дом и что может скрываться за её поступком? Разбираем реальные причины и народные поверья.

Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Последние материалы
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле
Решили прокатиться по Европе на автомобиле? Эти 5 ошибок обернутся большими проблемами
Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов
Классово чуждые до сих пор находятся на легких работах… — писала газета К трудовому общежитию 31 августа 1932 года
Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.