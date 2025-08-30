Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов

Если вы задумывались о глубокой чистке лица, то наверняка сталкивались с дилеммой: механическая или ультразвуковая? Обе процедуры обещают чистые поры, свежий цвет лица и сияние, но действуют по-разному — и подходят не всем.

Фото: https://mdcs.ru/upload/iblock/b34/vwrdu3rltckksgu5y7zw4dhkb4c956l0.jpg Ультразвуковая чистка лица

Ультразвуковая чистка: деликатно, но не глубоко

Ультразвук — это выбор для тех, у кого чувствительная, тонкая или сухая кожа. Процедура безболезненная: специальная лопатка с помощью высокочастотных колебаний очищает кожу от ороговевших клеток, кожного сала и лёгких загрязнений.

Плюсы:

Не травмирует кожу

Не требует длительного восстановления

Отлично освежает

Минусы:

Не справляется с глубокими комедонами

Требует регулярности

Механическая чистка: эффективно, но может быть болезненно

Механическая чистка — это ручная работа косметолога: комедоны, сальные пробки и воспалённые участки обрабатываются вручную. Этот метод подойдёт жирной, комбинированной и проблемной коже.

Плюсы:

Глубокое очищение пор

Заметный эффект с первого раза

Минусы:

Возможны покраснения, микротравмы

Нужно время на восстановление

Не подходит чувствительной коже

Идеальный сценарий — комбинированный подход

Многие косметологи советуют сочетать обе чистки. Например, начинать с ультразвука, а завершать ручной обработкой труднодоступных зон. Такой подход — щадящий, но при этом эффективный.

Что выбрать?

Если у вас тонкая и чувствительная кожа — выбирайте ультразвук. Если поры забиты и есть акне — механика спасёт ситуацию. А если хотите идеальный результат — лучше довериться профессионалу и совместить оба метода.

