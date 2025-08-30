Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов

Если вы задумывались о глубокой чистке лица, то наверняка сталкивались с дилеммой: механическая или ультразвуковая? Обе процедуры обещают чистые поры, свежий цвет лица и сияние, но действуют по-разному — и подходят не всем.
Ультразвук — это выбор для тех, у кого чувствительная, тонкая или сухая кожа. Процедура безболезненная: специальная лопатка с помощью высокочастотных колебаний очищает кожу от ороговевших клеток, кожного сала и лёгких загрязнений.
Механическая чистка — это ручная работа косметолога: комедоны, сальные пробки и воспалённые участки обрабатываются вручную. Этот метод подойдёт жирной, комбинированной и проблемной коже.
Многие косметологи советуют сочетать обе чистки. Например, начинать с ультразвука, а завершать ручной обработкой труднодоступных зон. Такой подход — щадящий, но при этом эффективный.
Если у вас тонкая и чувствительная кожа — выбирайте ультразвук. Если поры забиты и есть акне — механика спасёт ситуацию. А если хотите идеальный результат — лучше довериться профессионалу и совместить оба метода.
