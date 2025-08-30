Правильная адаптация кожи к кислотам: пошаговое руководство для новичков

Кислоты в косметике — это настоящее открытие для тех, кто мечтает об идеальной коже. Они ускоряют обновление клеток, выравнивают рельеф, борются с акне и пигментацией. Но если вы решили ввести в уход AHA или BHA, важно делать это грамотно — иначе рискуете столкнуться с сухостью, покраснением или даже химическим ожогом.

Постепенность — ваш лучший друг

Не стоит начинать с высоких концентраций и ежедневного применения. Если у вас ранее не было кислот в уходе, вводите их не чаще 1–2 раз в неделю. Начните с мягких формул — например, с миндальной или молочной кислоты. Ваша кожа должна привыкнуть к новому ритму.

Увлажнение и восстановление — обязательны

Кислоты могут ослабить защитный барьер кожи. Чтобы избежать раздражения, обязательно дополняйте уход увлажняющими средствами с гиалуроновой кислотой, церамидами или пантенолом. После кислот всегда наносите крем.

Не забывайте о защите от солнца

Кислоты делают кожу более чувствительной к ультрафиолету, поэтому защита — не обсуждается. Даже в пасмурную погоду используйте SPF 30 и выше. Это убережёт вас от пигментных пятен и преждевременного старения.

Не смешивайте всё сразу

Если вы используете ретинол, сильные пилинги или активные сыворотки, не комбинируйте их с кислотами без консультации со специалистом. Лучше соблюдать минимализм, особенно на старте.

Уход с кислотами действительно работает — при условии, что вы подойдёте к этому осознанно. Постепенность, увлажнение и солнцезащита помогут избежать негативных последствий и подарят вашей коже здоровое сияние. Внимательность к себе — это тоже уход, и, пожалуй, самый важный.

AHA — английское сокращение для оксикислот.

