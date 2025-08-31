Уберите морщины и не тратитесь на уколы: фейс тейпинг — это реально

Вы когда-нибудь слышали о face taping — методе, который на днях стал вирусным в TikTok, но на самом деле не так уж нов? Это техника ухода за кожей, при которой с помощью специальных лент разглаживаются морщины, и кожа становится такой же гладкой, как после инъекций ботокса.
Суть этого метода проста: ленты, наклеенные на лицо на ночь, фиксируют кожу и дают отдых мышцам, которые отвечают за её натяжение. Это позволяет уменьшить активность этих мышц в течение дня, предотвращая образование новых морщин и складок. Известная актриса Аманда Сейфрид недавно рассказала, как она использует этот метод для устранения морщины на лбу:
"Я использую лейкопластырь, который наклеиваю на лоб на ночь. Это помогает расслабить мою морщину, и утром кожа выглядит гораздо лучше".
Хотя метод выглядит простым, его эффективность подтверждают исследования и опыт пользователей. Благодаря механическому дренажу, который осуществляют ленты, улучшается кровообращение и лимфоток. Это способствует улучшению состояния кожи, разглаживанию морщин и даже уменьшению отеков.
Преимущества face taping включают:
Этот метод особенно подходит для людей в возрасте 30-35 лет, когда кожа начинает терять упругость. Он также может быть полезен для тех, кто сталкивается с лицевыми асимметриями или проблемами, такими как бруксизм или паралич.
Этот метод привлекает внимание тем, что он не требует хирургического вмешательства или дорогостоящих инъекций. Всё, что нужно — это простая лента, которая помогает поддерживать кожу в отличной форме. Всё больше людей склоняются к face taping как к безопасной и эффективной альтернативе ботоксу.
