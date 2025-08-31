Уберите морщины и не тратитесь на уколы: фейс тейпинг — это реально

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вы когда-нибудь слышали о face taping — методе, который на днях стал вирусным в TikTok, но на самом деле не так уж нов? Это техника ухода за кожей, при которой с помощью специальных лент разглаживаются морщины, и кожа становится такой же гладкой, как после инъекций ботокса.

Девушка без макияжа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка без макияжа

Что такое face taping и как это работает

Суть этого метода проста: ленты, наклеенные на лицо на ночь, фиксируют кожу и дают отдых мышцам, которые отвечают за её натяжение. Это позволяет уменьшить активность этих мышц в течение дня, предотвращая образование новых морщин и складок. Известная актриса Аманда Сейфрид недавно рассказала, как она использует этот метод для устранения морщины на лбу:

"Я использую лейкопластырь, который наклеиваю на лоб на ночь. Это помогает расслабить мою морщину, и утром кожа выглядит гораздо лучше".

Преимущества face taping

Хотя метод выглядит простым, его эффективность подтверждают исследования и опыт пользователей. Благодаря механическому дренажу, который осуществляют ленты, улучшается кровообращение и лимфоток. Это способствует улучшению состояния кожи, разглаживанию морщин и даже уменьшению отеков.

Преимущества face taping включают:

  • Улучшение цвета и текстуры кожи
  • Увлажнение и регенерация клеток кожи
  • Снижение воспалений и отечности
  • Эффективное уменьшение признаков старения
  • Возможность исправить асимметрию лица
  • Помощь в лечении рубцов, в том числе от акне

Этот метод особенно подходит для людей в возрасте 30-35 лет, когда кожа начинает терять упругость. Он также может быть полезен для тех, кто сталкивается с лицевыми асимметриями или проблемами, такими как бруксизм или паралич.

Почему стоит попробовать face taping

Этот метод привлекает внимание тем, что он не требует хирургического вмешательства или дорогостоящих инъекций. Всё, что нужно — это простая лента, которая помогает поддерживать кожу в отличной форме. Всё больше людей склоняются к face taping как к безопасной и эффективной альтернативе ботоксу.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
