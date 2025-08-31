Секрет долголетия раскрыт! Эти продукты превращают старение в миф

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Кто из нас не мечтает жить не только долго, но и здорово? Опросы показывают, что большинство людей не просто стремятся к долгожительству, но и хотят оставаться здоровыми на протяжении многих лет. Недавние исследования подтверждают, что ключ к долголетию лежит не в чудо-диетах, а в правильном питании и здоровом образе жизни.

Стакан сока и чернослив
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стакан сока и чернослив

Питание и долголетие: как они связаны

Новые научные данные показывают, что небольшие, но регулярные изменения в рационе могут существенно повлиять на наше здоровье в старости. Правильный выбор продуктов помогает не только поддерживать здоровый вес, но и предотвращать возрастные заболевания. Например, увеличение потребления углеводов, богатых клетчаткой, а также употребление флавоноидов, может замедлить процессы старения. А вот отказ от сверхобработанных продуктов и вредных жиров только улучшит состояние здоровья.

Качество продуктов имеет значение

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что диеты с минимально обработанными продуктами дают лучшие результаты по сравнению с диетами, включающими переработанные продукты. В ходе исследования 55 человек, следивших за диетой с минимальной обработкой, значительно снизили вес и улучшили общее самочувствие.

Показатели веса, а также улучшение работы организма наблюдались даже при том, что оба типа диет соответствовали национальным рекомендациям Великобритании по макроэлементам.

Флавоноиды — незаменимый элемент рациона

Флавоноиды, которые придают яркие цвета таким продуктам, как виноград, ягоды и цитрусовые, обладают мощными антиоксидантными свойствами. Они не только поддерживают здоровье, но и способствуют замедлению старения. В одном исследовании, включавшем более 86 000 человек старше 60 лет, те, кто потреблял больше флавоноидов, имели более высокие показатели физического и психического здоровья.

Для этого можно просто добавить в рацион яблоки, апельсины, виноград и ягоды в качестве перекуса.

Важность углеводов, богатых клетчаткой

Правильный выбор углеводов особенно важен для женщин. Исследования показывают, что продукты, богатые клетчаткой, такие как фрукты, бобовые и цельнозерновые злаки, способствуют здоровому старению. Такие продукты способствуют хорошей психике и снижают риск хронических заболеваний и когнитивных нарушений.

В одном из исследований с участием 47 000 женщин, потребление углеводов, богатых клетчаткой, было связано с улучшением общего состояния здоровья и продолжительности жизни.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
