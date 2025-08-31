Обувная пара из 1969 года снова в моде: знаменитости не снимают их даже на красной дорожке

Мода всегда движется по кругу, и осень 2025 года — яркое тому подтверждение. После триумфа моделей Samba в 2023-м и Taekwondo в 2024-м в фокусе снова оказались кроссовки, известные каждому, кто хотя бы раз интересовался уличной культурой. На улицах Милана во время Недели моды осень-зима 2025/2026 Адриана Лима появилась в белоснежных Superstar с тремя чёрными полосками, мгновенно превратив их в главный символ нового сезона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кроссовки Superstar крупный план

От баскетбольной площадки к подиуму

Superstar родились в 1969 году как спортивная обувь для баскетболистов. Adidas, закрепившись на европейском рынке благодаря культовым кроссовкам Stan Smith, решил завоевать и американскую аудиторию. И это сработало: в сезоне 1968-1969 годов команда Boston Celtics выиграла чемпионат NBA именно в этих моделях. С тех пор Superstar стали не просто обувью для спорта, а символом уличной культуры и настоящим фэшн-объектом.

Легенда хип-хопа

Огромную популярность "суперзвёздам" принесла музыкальная сцена. В 80-х группа Run DMC превратила эти кроссовки в символ свободы и уличного стиля, а фанаты даже пели о них со сцены. С тех пор модель прочно закрепилась в статусе культовой, пережив десятки модных волн.

Современные переосмысления

Со временем к культовой обуви обратились и дизайнеры. В 2003 году Ниго, основатель японского бренда A Bathing Ape, выпустил собственную версию Superstar под названием Super Ape. В 2020-м Prada вдохнула в них новое дыхание, создав коллаборацию, которая мгновенно стала предметом вожделения модников. Сегодня же модель возвращается в своём классическом исполнении — белый кожаный корпус и три чёрные полоски.

Звёзды выбирают классику

Не только Адриана Лима решила вспомнить легендарную обувь. Певица Анжель стала лицом новой кампании adidas, а в промо-роликах кроссовки также носит футболист Жюль Кунде. Яркая презентация, снятая Северо-Восточным университетом, уже разошлась по соцсетям, а хэштеги с упоминанием Superstar набирают миллионы просмотров.

Почему они снова в моде

Феномен возвращения Superstar - это отражение общего настроения в моде: усталости от чрезмерной вычурности и стремления к знакомому комфорту. В мире, где тренды меняются каждую неделю, простая и узнаваемая форма, чистый силуэт и легендарные три полоски стали символом стабильности. Эти кроссовки идеально вписываются и в спортивные, и в повседневные образы.

С чем носить Superstar этой осенью

Стилисты советуют не ограничиваться привычными джинсами и худи. Осенью 2025 года Superstar отлично сочетаются с тренчкотами, яркими куртками, а также с женственными платьями, создавая контраст между спортивной практичностью и городской элегантностью. Особенно эффектно они смотрятся с:

прямыми джинсами, главными героями сезона;

объёмными кардиганами и пальто в пастельных тонах;

кожаными бомберами в духе "панка 2.0";

блестящими топами и юбками для вечеринок.

Superstar доказали, что культовые вещи не стареют. Их носят уже более полувека — от баскетбольных кортов до улиц Нью-Йорка и Милана. Сегодня они снова в центре модного разговора, и, похоже, эта осень окончательно закрепит их статус вечного символа стиля.

