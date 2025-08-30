Неожиданное возвращение матового финиша: твой новый must-have для осеннего макияжа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осень приносит не только изменения в погоде, но и в нашем подходе к макияжу. После яркости лета, когда на первый план выходят сияния и блеск, в новом сезоне доминирует элегантность и сдержанность. Бархатная кожа — идеальный тренд для осени, который сочетает в себе матовость и естественную свежесть, придавая лицу современный и утонченный вид.

ASMR макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ASMR макияж

Секрет бархатной кожи

Главный секрет осеннего макияжа — это в основе макияжа. Современные формулы позволяют не только скрыть несовершенства, но и сохранить свежесть кожи. Матирующие праймеры становятся важной частью, а рассыпчатая пудра идеально закрепляет макияж, не утяжеляя его.

Кожа становится мягкой на ощупь и бархатистой, сохраняя при этом свой естественный вид. Этот эффект достигается благодаря правильному уходу за кожей и правильному выбору продуктов для макияжа.

Минималистичный образ

Чтобы подчеркнуть бархатную текстуру кожи, остальной макияж должен быть минималистичным. Для румян выбирайте нежные оттенки — землянистые или пыльно-розовые, а на губах остановитесь на атласной помаде, которая придаст образу легкость и свежесть. Глаза подчеркнут землистые тени и стертые карандаши, оставляя главную роль для вашей кожи.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
