Мех, панк и кислотный трикотаж: шок-осень выталкивает тренч и белую рубашку из моды

Моя семья » Красота и стиль

Мода в этом сезоне меняется стремительно — быстрее, чем успевают опадать листья в парках. Осенью 2025 года глянцевые журналы и показы дизайнеров единогласно заявили: на смену бесконечным скинни и ультра-широким брюкам приходят прямые джинсы. Фасон, знакомый каждому, вновь на пике популярности — и неудивительно, ведь он никогда по-настоящему не уходил.

Девушка в кожаной куртке панк стиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в кожаной куртке панк стиль

Почему именно прямые

Прямые джинсы — это золотая середина между узкими и мешковатыми моделями. Они:

  • не стесняют движений, но и не утопают в лишней ткани;
  • стройнят силуэт, делая фигуру более гармоничной;
  • одинаково уместны и на работе, и на вечеринке;
  • легко комбинируются как с базовой, так и с яркой одеждой.

"Хорошие джинсы прямого кроя — это инвестиция, которая окупается годами. Они с возрастом становятся только лучше, сохраняя форму и стиль", — отмечают эксперты модной индустрии.

Ностальгия по нулевым

Возвращение прямых джинсов — закономерный виток модной спирали. Вспомните конец 2000-х: тогда весь интернет был завален уроками по созданию сложного "смоки айс", а образ "it-girl" обязательно включал крупные палетки теней и прямые джинсы. Вечером можно было пойти на вечеринку в блестящем топе, а утром — на лекцию в университете, просто сменив верх на удобный свитер. Эта универсальность и сделала крой культовым.

С чем сочетать этой осенью

Джинсы прямого кроя словно хамелеоны: они адаптируются под любое настроение и случай.

  • Для офиса: белая рубашка и бежевый тренч создают безупречный образ.
  • Для прогулки: мягкий оверсайз-кардиган и кеды — комфорт и свобода движений.
  • Для вечера: блестящий топ в духе 2000-х и лодочки — готовый наряд для встречи с подругами.
  • Для холодных дней: шерстяное пальто в тёмных тонах и кожаные ботильоны.

Таким образом, прямые джинсы становятся базой, к которой можно "подмешивать" любые тренды сезона — от неоновых оттенков до панковских курток.

Цветная революция

  • Осенью 2025 года дизайнеры делают ставку на яркие тона. Красный, насыщенный синий, изумрудный и даже фуксия перестали быть привилегией летнего гардероба. Цветные пальто, насыщенные аксессуары и даже колготки становятся главным акцентом образа. В итоге привычная сдержанность осени уступает место сочной палитре.

Пальто и кардиганы

  • Свитера-оверсайз и вязаные вещи ручной работы снова на волне популярности. Кардиганы возвращаются как главный элемент "уютного шика" — в сочетании с джинсами они смотрятся стильно и при этом практично. А вот классические тренчи по-прежнему остаются королями осеннего гардероба: они легко комбинируются с любой одеждой и придают образу элегантность без лишних усилий.

Плечи в стиле 80-х

  • Осень возвращает нас к смелым силуэтам: на подиумах всё чаще появляются жакеты с акцентированными плечами. Но это не жёсткие "квадраты" прошлых десятилетий, а более мягкие линии, которые подчёркивают силу и придают фигуре правильные пропорции.

Панк 2.0: дерзость с ностальгией

  • Отдельного внимания заслуживает новый всплеск интереса к панковской эстетике. Кожаные куртки, укороченные бомберы и лаконичные байкерские модели снова в моде. Только теперь вместо поношенной фактуры дизайнеры выбирают матовую или глянцевую кожу, придавая классике современный вид.

Мода осени 2025 года возвращает к корням и одновременно зовёт к экспериментам. Яркие краски, "панк 2.0" и новые формы плеч сочетаются с проверенной временем основой: прямыми джинсами, тренчкотами, белыми рубашками и кожаными ботинками

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
