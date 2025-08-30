Мучаем себя диетами, но вес будто заколдован: эти четыре привычки изменят тело без подсчёта калорий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Миллиард людей по всему миру сталкивается с ожирением, а в Италии их число составляет около шести миллионов. Однако, по мнению эпидемиолога Франко Беррино, проблема не решается с помощью краткосрочных диет. Он утверждает, что важен не подсчёт калорий, а изменение образа жизни. Его четыре ключевых правила для похудения без диет просты и одновременно революционны.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

1. Меньше спешки при еде

Те, кто ест быстро, склонны набирать вес. Мастикация пищи хотя бы 30-40 раз на каждом кусочке способствует выработке гормонов, уменьшающих аппетит, таких как холецистокинин, и снижает уровень грелина, который наоборот стимулирует голод. Результат? Вы чувствуете насыщение быстрее и съедаете меньше.

2. Ужинать пораньше

Промежуток в 14 часов между ужином и завтраком способствует снижению веса. Лучше ужинать легким и сытным завтраком, чем наоборот. Исследования показывают, что поздний ужин приводит к набору веса, даже при одинаковом количестве потребляемых калорий. Согласование с природными ритмами помогает улучшить обмен веществ.

3. Выбор продуктов, которые не способствуют набору веса

Овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты, орехи и семена — эти продукты насыщены клетчаткой и имеют низкий гликемический индекс. Они помогают насытиться без излишних калорий и поддерживают здоровье кишечной микрофлоры, которая является важным союзником в поддержании нормального веса. Дополнительно полезны небольшие порции йогурта и ферментированных продуктов.

4. Снижение потребления "вредных" продуктов

Чипсы, переработанное мясо, сладкие напитки, рафинированные муки и промышленные сладости — это продукты, которые напрямую связаны с набором веса. Проблема не в углеводах как таковых, а в рафинированных углеводах. Не нужно полностью исключать белки, но стоит уменьшить потребление животных белков. Вернуться к "человеческой пище" — цельнозерновым продуктам, бобовым, овощам и фруктам — вот правильное решение.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
