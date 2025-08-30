Ногти превращаются в пыль и стекло: эти ежедневные привычки крадут у них силу и жизнь

Трескающиеся и тусклые ногти — проблема, знакомая многим. Они не только портят внешний вид, но и доставляют дискомфорт. И хотя часто это кажется исключительно косметической неприятностью, на деле причина кроется в уходе, бытовых привычках и даже питании. Хорошая новость: вернуть ногтям силу и блеск реально, если действовать сразу в нескольких направлениях.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg Здоровые ногти

Почему ногти слабеют

Ногтевая пластина состоит из слоёв кератина. Частый контакт с водой, бытовой химией, ацетоном, привычка грызть ногти или злоупотребление маникюром разрушают эти слои. Добавьте сюда нехватку витаминов — и ногти начинают слоиться и ломаться.

Глубокое увлажнение

Ногти нуждаются во влаге не меньше кожи. Используйте кремы с маслом ши, глицерином или миндальным маслом, а перед сном втирайте касторовое или кокосовое масло. Оно создаёт защитную плёнку и помогает "склеить" слои ногтя. Защита от агрессии

Обычная уборка или мытьё посуды без перчаток разрушает ногти. Выбирайте резиновые перчатки, избегайте дешёвых лаков и не используйте ацетон. Пусть между маникюрами ногти отдыхают. Питание изнутри

Сильные ногти начинаются с тарелки. Биотин, цинк, белок, железо и витамины группы B — ключевые элементы. Добавьте в рацион яйца, орехи, бобовые и зелёные овощи. Средства для укрепления

Используйте базы с кальцием и кератином хотя бы дважды в неделю. А для дополнительного эффекта попробуйте тёплые масляные ванночки — например, с оливковым маслом.

Полезные привычки

не грызите ногти и не обрезайте глубоко кутикулу;

не используйте ногти как инструменты;

подпиливайте в одном направлении;

выбирайте овальную или закруглённую форму.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

