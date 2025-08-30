От бабушки с любовью: ретро-секрет ухода за лицом, который работает лучше любой сыворотки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Индустрия красоты предлагает десятки средств от утренней отёчности: сыворотки, патчи, ролики и сложные массажи. Но иногда даже самые дорогие продукты не справляются с последствиями бессонной ночи или весёлого вечера. В таких случаях на помощь приходит проверенный временем метод, который наши бабушки использовали задолго до появления модных гаджетов, — ледяная ванна для лица. Достаточно всего 30 секунд, чтобы заметить результат.

Ледяная ванна для лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ледяная ванна для лица

Почему ледяная вода помогает

Холод мгновенно сужает сосуды, уменьшает воспаление и снимает отёки. Кожа становится более упругой, гладкой, а макияж ложится ровнее и держится дольше. Кроме того, такой контраст вызывает лёгкий стресс для кожи, и спустя некоторое время сосуды снова расширяются, создавая естественный румянец. Именно его многие пытаются добиться с помощью румян, но ледяная вода справляется с этим естественным образом.

Проверка на практике

Многие скептически относятся к идее погружать лицо в миску с ледяной водой, считая это устаревшим или экстремальным способом. Но те, кто решается попробовать, отмечают мгновенный эффект. После 30 секунд кожа становится более свежей, припухлости уменьшаются, а чувство усталости заметно снижается.

"Ни одна многоступенчатая процедура не даёт такого мгновенного ощущения бодрости", — делятся впечатлениями девушки, протестировавшие метод.

Как правильно сделать ледяную ванну

Для домашнего ритуала потребуется всего миска, вода и кубики льда. Нужно наполнить ёмкость ледяной водой, вдохнуть и полностью погрузить лицо на 30 секунд. Если это слишком сложно, можно разделить процедуру на три погружения по десять секунд. Для усиления эффекта косметологи советуют после ванночки сделать лёгкий массаж камнем гуаша или роликом — это ускорит отток жидкости и ещё сильнее уменьшит отёчность.

Кому лучше воздержаться

Несмотря на простоту метода, он подходит не всем. Людям с чувствительной кожей, склонностью к куперозу или розацеей ледяные процедуры могут навредить, усилив раздражение. Также врачи не рекомендуют этот способ при простуде, насморке, мигрени или серьёзных кожных заболеваниях. В таких случаях безопаснее заменить ледяную ванну мягкими методами — холодным компрессом или массажем охлаждённой ложкой.

Почему стоит попробовать

Современные бьюти-ритуалы часто перегружены средствами и шагами. Ледяная ванна — напоминание о том, что красота может быть простой и доступной. Она не требует затрат, занимает всего полминуты и даёт быстрый результат. А самое главное — возвращает коже бодрость и здоровое сияние, которого иногда не добиться никакими кремами.

Уточнения

Секрет — информация, хранимая в тайне.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
