Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытое сокровище Адриатики: куда отправиться в Венето, если Венеция кажется слишком шумной
Секрет идеальной квашеной капусты раскрыт: суеверные хозяйки соблюдают это правило
Общая кровать не всегда полезна, раздельные спальни делают сон крепче
Несколько зёрен — и муравейник исчезает на глазах: поможет всего один привычный продукт питания
Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне
Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа
Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой
Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары

Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го

Моя семья » Красота и стиль

После многих лет доминирования тренда на "чистую девушку" и естественные образы, макияж снова поворачивает в сторону цвета и смелости. Осенью 2025 года в центр внимания возвращаются яркие палетки теней для век. Визажисты отмечают: мода уходит от однотонных нюдовых решений к многоцветным сочетаниям, игривым оттенкам и экспериментам, которые напомнят о 2009 годе.

Дерзкий коричневый гранж-макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дерзкий коричневый гранж-макияж

Ностальгия по 2009 году

Многие помнят период после 2008-го, когда соцсети заполонили уроки по макияжу глаз. Тогда ни один образ не обходился без трёх кистей, десятка оттенков и часовой практики растушёвки. Каждая модница стремилась освоить "смоки айс" или сложные цветовые переходы. И хотя казалось, что такие макияжи требуют слишком много времени, именно они сформировали целое поколение любителей косметики.

Теперь эта мода возвращается. Отличие лишь в том, что современные техники стали проще, а косметические бренды предлагают более удобные текстуры. Но сама идея многоцветного, насыщенного и выразительного макияжа вновь актуальна.

Как минимализм вытеснил цвет

После буйства красок нулевых настала эпоха "чистых девушек". В моду вошли лёгкие и максимально естественные образы, где макияж должен был быть почти незаметным. Простота, нюдовые тона, лёгкий блеск на веках — всё это соответствовало запросу на минимализм и быструю утреннюю рутину. Тренд стал настолько устойчивым, что многие решили: яркие палетки окончательно ушли в прошлое.

Но циклы в моде неизбежны. Спустя шестнадцать лет палетки с сочными оттенками снова занимают витрины косметических магазинов и заставляют вспомнить юность, когда эксперименты с макияжем были смелыми и беззаботными.

Что будет в тренде этой осенью

Эксперты уверяют: тени сезона 2025 — это не копия нулевых, а их обновлённая версия. Сложные техники "смоки айс" по-прежнему в моде, но теперь они выполняются быстрее и легче благодаря новым формулировкам. Палетки содержат оттенки, которые позволяют играть с образами — от насыщенных бирюзовых и фиолетовых до мягких золотистых и персиковых.

"Современные тени дают возможность быть смелой, не теряя практичности. Макияж снова стал творчеством, а не обязанностью", — подчёркивает визажист Дафна Гершуни.

Как носить яркие тени в 2025 году

Главное правило — не бояться цвета. Сегодня макияж не обязан быть идеальным: легкая небрежность и игра оттенков только подчёркивают индивидуальность. Сочетайте несколько цветов, комбинируйте матовые и сияющие текстуры, добавляйте графичные акценты. Если яркий образ кажется слишком смелым, можно ограничиться одним акцентным оттенком на подвижном веке или использовать цветные стрелки.

Бренды также поддерживают возвращение тренда: Make Up For Ever, Huda Beauty, Natasha Denona и другие выпускают новые палетки, где сочетаются и дерзкие оттенки, и классика. Таким образом, каждый сможет выбрать уровень смелости, подходящий именно ему.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Экономика и бизнес
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Последние материалы
Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го
Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне
Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа
Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой
Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары
Спасательный круг для шахтёров: сколько предприятий получат поддержку
Давление падает, следов нет: как найти невидимую утечку воздуха в шинах
Силовые против кардио: вот что сжигает жир реально быстрее
От Пунта-Миты до Бангкока: четыре отеля, которые доказали что Four Seasons вне конкуренции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.