Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го

После многих лет доминирования тренда на "чистую девушку" и естественные образы, макияж снова поворачивает в сторону цвета и смелости. Осенью 2025 года в центр внимания возвращаются яркие палетки теней для век. Визажисты отмечают: мода уходит от однотонных нюдовых решений к многоцветным сочетаниям, игривым оттенкам и экспериментам, которые напомнят о 2009 годе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дерзкий коричневый гранж-макияж

Ностальгия по 2009 году

Многие помнят период после 2008-го, когда соцсети заполонили уроки по макияжу глаз. Тогда ни один образ не обходился без трёх кистей, десятка оттенков и часовой практики растушёвки. Каждая модница стремилась освоить "смоки айс" или сложные цветовые переходы. И хотя казалось, что такие макияжи требуют слишком много времени, именно они сформировали целое поколение любителей косметики.

Теперь эта мода возвращается. Отличие лишь в том, что современные техники стали проще, а косметические бренды предлагают более удобные текстуры. Но сама идея многоцветного, насыщенного и выразительного макияжа вновь актуальна.

Как минимализм вытеснил цвет

После буйства красок нулевых настала эпоха "чистых девушек". В моду вошли лёгкие и максимально естественные образы, где макияж должен был быть почти незаметным. Простота, нюдовые тона, лёгкий блеск на веках — всё это соответствовало запросу на минимализм и быструю утреннюю рутину. Тренд стал настолько устойчивым, что многие решили: яркие палетки окончательно ушли в прошлое.

Но циклы в моде неизбежны. Спустя шестнадцать лет палетки с сочными оттенками снова занимают витрины косметических магазинов и заставляют вспомнить юность, когда эксперименты с макияжем были смелыми и беззаботными.

Что будет в тренде этой осенью

Эксперты уверяют: тени сезона 2025 — это не копия нулевых, а их обновлённая версия. Сложные техники "смоки айс" по-прежнему в моде, но теперь они выполняются быстрее и легче благодаря новым формулировкам. Палетки содержат оттенки, которые позволяют играть с образами — от насыщенных бирюзовых и фиолетовых до мягких золотистых и персиковых.

"Современные тени дают возможность быть смелой, не теряя практичности. Макияж снова стал творчеством, а не обязанностью", — подчёркивает визажист Дафна Гершуни.

Как носить яркие тени в 2025 году

Главное правило — не бояться цвета. Сегодня макияж не обязан быть идеальным: легкая небрежность и игра оттенков только подчёркивают индивидуальность. Сочетайте несколько цветов, комбинируйте матовые и сияющие текстуры, добавляйте графичные акценты. Если яркий образ кажется слишком смелым, можно ограничиться одним акцентным оттенком на подвижном веке или использовать цветные стрелки.

Бренды также поддерживают возвращение тренда: Make Up For Ever, Huda Beauty, Natasha Denona и другие выпускают новые палетки, где сочетаются и дерзкие оттенки, и классика. Таким образом, каждый сможет выбрать уровень смелости, подходящий именно ему.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

