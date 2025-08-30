Гормон паники: кортизольное лицо стало модным диагнозом, но отёки говорят совсем о другом

TikTok снова запустил в моду новый термин — "кортизоловое лицо". Миллионы видео показывают "до" и "после": на одном кадре девушка с припухшим лицом, а в следующем — уже с подтянутыми чертами после чашки чудо-напитка или пары движений гуашем. На первый взгляд кажется, что найдено простое объяснение утренним отёкам. Но специалисты предупреждают: реальность значительно сложнее.

Что скрывается за термином

По версии блогеров, всему виной гормон стресса — кортизол. Именно он якобы делает лицо круглым, отёчным и "тяжёлым". В медицине действительно существует понятие "лунное лицо", связанное с хронически повышенным кортизолом. Но врачи уточняют: подобные изменения происходят только при серьёзных гормональных нарушениях и эндокринных заболеваниях, а не после нескольких бессонных ночей или избыточного ужина.

Доктор специалист по гормональной терапии Тодд Дорфман, поясняет, что долгосрочно высокий уровень кортизола может способствовать отложениям жира в области лица и изменению его формы. Однако процесс занимает месяцы и годы, а не пару дней.

"Хотя кортизол влияет на воспаление и задержку жидкости, маловероятно, что обычный стресс от дедлайнов или пробок вызовет заметную припухлость лица", — объяснила клинический диетолог Джесс Сепел.

Влияние кортизола на организм

Медики напоминают, что кортизол играет роль не только в изменении внешности. Его устойчиво высокий уровень сказывается на сне, настроении, уровне энергии, либидо и даже когнитивных функциях. Но все эти эффекты проявляются только при длительном нарушении гормонального фона. Временные перепады, вызванные стрессом или недосыпом, организм обычно корректирует самостоятельно.

"Утренние отёки чаще связаны с простыми факторами — избытком соли в рационе, недостатком сна или даже побочными эффектами от лекарств. Приписывать их исключительно кортизолу — слишком упрощённый подход." — добавляет бьюти-эксперт Дафна Гершуни.

Медицинская реальность против TikTok

На самом деле выражение "cortisol face" - модная формулировка, а не медицинский термин. Настоящие изменения черт лица из-за гормонов встречаются при синдроме Кушинга — тяжёлом заболевании, которое требует медицинского вмешательства. Для большинства людей разговор о "лице кортизола" — не более чем вирусная шутка и способ самооправдать временные отёки.

"Мы живём в мире, где тело реагирует на стресс даже там, где он не нужен. Управление стрессом — это то, что реально работает", — отметил эстетист Джастин Кан.

Что делать при отёках

Если лицо всё же отекает, врачи советуют не искать "волшебные методы" из интернета. Простые правила работают куда эффективнее:

ограничить соль и питьевой дисбаланс;

высыпаться и соблюдать режим дня;

добавлять в уход средства с ниацинамидом и гиалуроновой кислотой, которые снижают воспаление;

делать лёгкий массаж гуаша или пользоваться охлаждающим роликом, чтобы убрать застой жидкости.

Все эти методы помогают внешне, но не влияют на гормональную систему. А ключ к долгосрочному результату — снижение уровня стресса. Йога, спорт, прогулки или даже вечерняя маска для лица могут стать тем самым маленьким ритуалом, который действительно поможет организму.

