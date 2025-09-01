Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета

После солнечного августа многие из нас полны воспоминаний о теплых днях и наслаждаются загаром, но нередко сталкиваются с проблемой повышенной пигментации на лице. Длительное пребывание под солнечными лучами может усугубить уже имеющиеся пигментные пятна, шрамы от акне или предрасположенность к мелазме.
Если вы заметили, что кожа стала тусклой или появились новые пятна, стоит обратить внимание на ниацинамид — эффективный ингредиент для восстановления ровного тона кожи.
Это водорастворимая форма витамина B3, одного из самых изученных и многофункциональных компонентов в уходе за кожей. Ниацинамид обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, улучшает тонус, текстуру и эластичность кожи.
Особенно полезно его действие против пигментных пятен, которые часто появляются после летнего загара, пишет греческий MarieClaire.
Осень — подходящее время для восстановления кожи после летнего воздействия солнца. Кожа становится более уязвимой, обезвоженной и склонной к пигментации.
Начните с сыворотки, содержащей 5-10% ниацинамида, и наносите её на чистую кожу утром и/или вечером перед нанесением крема. Важно продолжать использовать солнцезащитный крем, даже осенью, чтобы предотвратить появление новых пигментных пятен.
Эффект ниацинамида проявляется постепенно. При регулярном применении уже через несколько недель вы заметите улучшение текстуры и тона кожи. Пятна станут менее заметными, а кожа — более яркой и гладкой.
Ниацинамид хорошо сочетается с другими популярными ингредиентами, такими как ретинол (стимуляция клеточного обновления), витамин С (сияние и антиоксидантная защита) и гиалуроновая кислота (глубокое увлажнение).
Перед использованием любых косметических средств рекомендуется проконсультироваться с дерматологом или косметологом, чтобы убедиться, что продукт подходит для вашего типа кожи.
Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B3.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.