Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета

После солнечного августа многие из нас полны воспоминаний о теплых днях и наслаждаются загаром, но нередко сталкиваются с проблемой повышенной пигментации на лице. Длительное пребывание под солнечными лучами может усугубить уже имеющиеся пигментные пятна, шрамы от акне или предрасположенность к мелазме.

Если вы заметили, что кожа стала тусклой или появились новые пятна, стоит обратить внимание на ниацинамид — эффективный ингредиент для восстановления ровного тона кожи.

Что такое ниацинамид?

Это водорастворимая форма витамина B3, одного из самых изученных и многофункциональных компонентов в уходе за кожей. Ниацинамид обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, улучшает тонус, текстуру и эластичность кожи.

Особенно полезно его действие против пигментных пятен, которые часто появляются после летнего загара, пишет греческий MarieClaire.

Осень — подходящее время для восстановления кожи после летнего воздействия солнца. Кожа становится более уязвимой, обезвоженной и склонной к пигментации.

Как включить ниацинамид в уход?

Начните с сыворотки, содержащей 5-10% ниацинамида, и наносите её на чистую кожу утром и/или вечером перед нанесением крема. Важно продолжать использовать солнцезащитный крем, даже осенью, чтобы предотвратить появление новых пигментных пятен.

Эффект ниацинамида проявляется постепенно. При регулярном применении уже через несколько недель вы заметите улучшение текстуры и тона кожи. Пятна станут менее заметными, а кожа — более яркой и гладкой.

Ниацинамид хорошо сочетается с другими популярными ингредиентами, такими как ретинол (стимуляция клеточного обновления), витамин С (сияние и антиоксидантная защита) и гиалуроновая кислота (глубокое увлажнение).

Примеры популярных сывороток с ниацинамидом

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%. Эта сыворотка содержит 10% ниацинамида и 1% цинка, которые помогают регулировать выработку себума, уменьшают воспаления и выравнивают тон кожи. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Serum. Сыворотка с ниацинамидом от Neutrogena помогает бороться с признаками старения, улучшает текстуру кожи и уменьшает морщины. Cetaphil Daily Hydrating Booster. Увлажняющая сыворотка с ниацинамидом от Cetaphil помогает поддерживать уровень увлажнённости кожи, делая её более гладкой и здоровой. La Roche-Posay Toleriane Ultra Serum. Эта сыворотка содержит ниацинамид и другие успокаивающие компоненты, которые помогают уменьшить раздражение и восстановить барьерные функции кожи. The Body Shop Vitamin C + Niacinamide Serum. Сыворотка сочетает в себе витамин C и ниацинамид для улучшения тона кожи, уменьшения пигментных пятен и повышения упругости. Garnier Skin Active Moisture Boost Serum with Niacinamide and Zinc. Сыворотка от Garnier содержит ниацинамид и цинк для борьбы с жирным блеском, воспалениями и неровным тоном кожи. Eucerin DermoPure Blemish Control Serum. Эта сыворотка содержит ниацинамид и другие активные ингредиенты для контроля воспалений, уменьшения покраснений и улучшения состояния кожи, склонной к акне.

Перед использованием любых косметических средств рекомендуется проконсультироваться с дерматологом или косметологом, чтобы убедиться, что продукт подходит для вашего типа кожи.

Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B 3 .

