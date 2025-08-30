Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

Если глаза — зеркало души, то брови — рама этой картины. В 2025 году чёткая форма, натуральный изгиб и аккуратный объём — снова в тренде. Уход за бровями стал настоящей наукой, а новые процедуры обещают вау-эффект без боли и лишнего стресса.
Ламинирование продолжает держать лидерство. Волоски подчёркиваются, фиксируются и визуально уплотняются. В 2025 году к нему добавился новый тренд — Brow Botox. Это не инъекции, а питательная процедура на основе кератина и пептидов. Она делает брови мягче, плотнее и визуально здоровее.
Если вы всё ещё хотите "просыпаться с бровями", вам подойдёт микропигментация. В моде — пудровое напыление: мягкий, дымчатый эффект, максимально приближённый к натуральному. В отличие от старого татуажа, этот метод смотрится деликатно и держится до полутора лет.
Окрашивание хной не теряет позиций. В 2025 году выбирают растительные составы с эффектом ухода. Это не просто цвет, а укрепление и питание, что особенно важно после стресса, жары или зимнего холода.
Тренд на "чистые" лица повлиял и на брови. Всё больше девушек отказываются от яркого макияжа в пользу лёгкой укладки гелем и расчёсывания щёткой. Главное — форма, не насыщенность.
Брови в 2025 — это про индивидуальность. Будь то натуральный стиль или технологичная коррекция, выбирай тот метод, который подчёркивает вашу естественную красоту. А главное — доверяйте бровям, они знают, как сделать лицо выразительным.
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.
