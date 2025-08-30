Ногти больше не ломаются: эффективный план домашнего ухода

Сухая кожа вокруг ногтей — первый шаг к заусенцам и воспалениям. Каждый день наносите увлажняющий крем на руки и кутикулу, особенно после мытья рук. Раз в неделю используйте специальное масло — аргановое, миндальное или масло жожоба, чтобы напитать кутикулу и предотвратить её пересыхание.

Кутикула: удалять или нет?

Специалисты советуют не обрезать кутикулу, а аккуратно отодвигать её апельсиновой палочкой после душа. Это безопасно и поддерживает гигиену. Если всё же удаляете, используйте только стерильные инструменты, чтобы избежать инфекции.

Укрепляющие средства и базы

Если ногти ломаются или расслаиваются, стоит использовать укрепляющие базы с кальцием или протеинами. Наносите их под лак или используйте отдельно как уход. Эффект будет заметен уже через пару недель.

Что стоит исключить?

Избегайте использования металлических пилочек, агрессивных жидкостей для снятия лака с ацетоном и чрезмерного контакта с бытовой химией. Носите перчатки при уборке и мойке посуды — это поможет сохранить ногти крепкими, а кожу — гладкой.

Надногтевая пластинка (эпонихий, ногтевая кожица) у человека — эпителиальная плёнка на краю ногтевого валика, который окружает ногтевую пластинку в нижней части ногтя, в районе ногтевой луночки.

