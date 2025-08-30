Ногти больше не ломаются: эффективный план домашнего ухода

Сухая кожа вокруг ногтей — первый шаг к заусенцам и воспалениям. Каждый день наносите увлажняющий крем на руки и кутикулу, особенно после мытья рук. Раз в неделю используйте специальное масло — аргановое, миндальное или масло жожоба, чтобы напитать кутикулу и предотвратить её пересыхание.
Специалисты советуют не обрезать кутикулу, а аккуратно отодвигать её апельсиновой палочкой после душа. Это безопасно и поддерживает гигиену. Если всё же удаляете, используйте только стерильные инструменты, чтобы избежать инфекции.
Если ногти ломаются или расслаиваются, стоит использовать укрепляющие базы с кальцием или протеинами. Наносите их под лак или используйте отдельно как уход. Эффект будет заметен уже через пару недель.
Избегайте использования металлических пилочек, агрессивных жидкостей для снятия лака с ацетоном и чрезмерного контакта с бытовой химией. Носите перчатки при уборке и мойке посуды — это поможет сохранить ногти крепкими, а кожу — гладкой.
Надногтевая пластинка (эпонихий, ногтевая кожица) у человека — эпителиальная плёнка на краю ногтевого валика, который окружает ногтевую пластинку в нижней части ногтя, в районе ногтевой луночки.
