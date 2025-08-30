Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения

Утренние отеки — не всегда сигнал о проблемах со здоровьем. Иногда причина банальна: лишняя соль в ужине, поздний чай, недостаток воды, неправильная поза во сне. Всё это влияет на лимфоток и задержку жидкости в тканях.
Первое, что поможет моментально — это охлаждение. Используй роллер из нефрита или металлическую ложку из морозилки, чтобы стимулировать отток жидкости. Пара минут — и ты снова сияешь.
Сделай лёгкий массаж подушечками пальцев по направлению от центра лица к ушам. Это запустит лимфоток и поможет коже «проснуться». Подключи крем с кофеином или экстрактом зеленого чая — эффект будет двойным.
После массажа нанеси лёгкий гель с алоэ или гиалуронкой. Эти ингредиенты помогут успокоить кожу и сохранить влагу. Избегай плотных текстур, чтобы не утяжелить лицо.
Спать на спине — банально, но работает. Подложи под голову высокую подушку, чтобы жидкость не застаивалась в области лица. И постарайся не ужинать за 2–3 часа до сна.
Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.