Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения

Моя семья » Красота и стиль

Утренние отеки — не всегда сигнал о проблемах со здоровьем. Иногда причина банальна: лишняя соль в ужине, поздний чай, недостаток воды, неправильная поза во сне. Всё это влияет на лимфоток и задержку жидкости в тканях.

Кровать
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Холод — твой лучший друг

Первое, что поможет моментально — это охлаждение. Используй роллер из нефрита или металлическую ложку из морозилки, чтобы стимулировать отток жидкости. Пара минут — и ты снова сияешь.

Лимфодренажный массаж: 2 минуты — минус отёк

Сделай лёгкий массаж подушечками пальцев по направлению от центра лица к ушам. Это запустит лимфоток и поможет коже «проснуться». Подключи крем с кофеином или экстрактом зеленого чая — эффект будет двойным.

Уход и увлажнение после пробуждения

После массажа нанеси лёгкий гель с алоэ или гиалуронкой. Эти ингредиенты помогут успокоить кожу и сохранить влагу. Избегай плотных текстур, чтобы не утяжелить лицо.

Как спать, чтобы утром сиять?

Спать на спине — банально, но работает. Подложи под голову высокую подушку, чтобы жидкость не застаивалась в области лица. И постарайся не ужинать за 2–3 часа до сна.

Уточнения

Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
