Филлеры для губ: сколько держится эффект и чего ждать после процедуры

Пухлые губы давно стали символом сексуальности и уверенности. Инъекции филлеров с гиалуроновой кислотой — самый популярный способ их увеличить. Но несмотря на кажущуюся простоту, это медицинская процедура, требующая грамотного подхода.

Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

Подготовка начинается с выбора врача

Не стоит выбирать специалиста по цене или по фото в социальных сетях. Ищите врача с медицинским образованием, опытом и понятной схемой работы. Обязательно уточните, какие препараты используются, сертифицированы ли они и подходит ли вам их состав.

Возможные риски и побочные эффекты

После процедуры может появиться отёк, синяки, асимметрия. Это нормально и проходит за пару дней. Но если использован некачественный препарат или нарушена техника — возможны серьёзные осложнения: уплотнения, воспаления, даже некроз. Всегда проводите пробу на аллергию.

Что ожидать от результата?

Губы сразу после процедуры — это не финальный вид. Первые пару дней они могут казаться «перекачанными», но после спадёт отёк, и проявится реальный результат. Филлеры постепенно рассасываются в течение 6–12 месяцев, и процедуру можно будет повторить.

Уход после инъекций

Не трогайте губы руками, избегайте алкоголя, саун и активной мимики первые дни. Используйте увлажняющий бальзам и холодные компрессы, чтобы снять отёк.

Уточнения

