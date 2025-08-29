Сыворотка, компресс, слабительное — это масло из бабушкиной аптечки умеет всё

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рициновое масло веками использовалось как универсальное средство для здоровья и красоты. Его густая текстура и богатый состав — рицинолевая кислота, витамин Е и полезные жирные кислоты — делают его настоящим природным эликсиром для кожи, волос и даже организма в целом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Эфирное масло иланг-иланга

Чистая кожа без лишних средств

Несмотря на жирную консистенцию, масло обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Нанесённое точечно на проблемные участки, оно подсушивает воспалённые прыщики и снижает риск появления следов после них.

Лучше всего использовать его вечером, на очищенную кожу.

Для организма и самочувствия

Рициновое масло известно и как сильное натуральное слабительное. Достаточно одной столовой ложки натощак, чтобы запустить работу кишечника. Но применять его регулярно или без консультации врача нельзя — слишком активное действие может навредить. При беременности и хронических болезнях оно строго противопоказано.

Успокаивающее тепло

Согретое масло можно использовать для компрессов при менструальных болях, воспалениях суставов и мышечных зажимах. Тёплая повязка с маслом стимулирует кровообращение, снимает отёки и облегчает дискомфорт.

Волосы, ресницы, брови

Регулярные маски с тёплым маслом укрепляют корни волос, уменьшают выпадение и стимулируют рост. Его также наносят на брови и ресницы с помощью чистой щёточки: масло работает как натуральная сыворотка для густоты и блеска.

Для ногтей и кожи

При ломкости ногтей помогает ежедневный массаж кутикулы с маслом. А сухие пятки, локти и руки можно восстановить за ночь: достаточно втереть немного масла и оставить под хлопковыми носками или перчатками. Утром кожа станет мягкой и гладкой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

