Сыворотка, компресс, слабительное — это масло из бабушкиной аптечки умеет всё

Рициновое масло веками использовалось как универсальное средство для здоровья и красоты. Его густая текстура и богатый состав — рицинолевая кислота, витамин Е и полезные жирные кислоты — делают его настоящим природным эликсиром для кожи, волос и даже организма в целом.
Несмотря на жирную консистенцию, масло обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Нанесённое точечно на проблемные участки, оно подсушивает воспалённые прыщики и снижает риск появления следов после них.
Лучше всего использовать его вечером, на очищенную кожу.
Рициновое масло известно и как сильное натуральное слабительное. Достаточно одной столовой ложки натощак, чтобы запустить работу кишечника. Но применять его регулярно или без консультации врача нельзя — слишком активное действие может навредить. При беременности и хронических болезнях оно строго противопоказано.
Согретое масло можно использовать для компрессов при менструальных болях, воспалениях суставов и мышечных зажимах. Тёплая повязка с маслом стимулирует кровообращение, снимает отёки и облегчает дискомфорт.
Регулярные маски с тёплым маслом укрепляют корни волос, уменьшают выпадение и стимулируют рост. Его также наносят на брови и ресницы с помощью чистой щёточки: масло работает как натуральная сыворотка для густоты и блеска.
При ломкости ногтей помогает ежедневный массаж кутикулы с маслом. А сухие пятки, локти и руки можно восстановить за ночь: достаточно втереть немного масла и оставить под хлопковыми носками или перчатками. Утром кожа станет мягкой и гладкой.
