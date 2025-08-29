Волосы будто высохли сами, но эта истинно парижская небрежность — результат филигранной работы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Моя семья » Красота и стиль

С каждой сменой времени года появляются свежие тренды в моде и бьюти. Осень 2025 не стала исключением: на первый план выходит стильный и в то же время непринуждённый "french lob” — удлинённое каре с лёгким французским акцентом.

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

В чём суть этого стиля

"French lob” соединяет элегантность классического long bob и расслабленный шарм парижской эстетики. Длина до плеч, мягкие слоистые линии и слегка прореженные кончики создают лёгкость и движение, при этом сохраняя густоту волос.

Такой вариант универсален: он подходит практически к любому типу лица и волосам — прямым, волнистым и даже слегка кудрявым. Именно поэтому его всё чаще выбирают те, кто хочет обновить образ без кардинальных перемен.

Почему именно сейчас он популярен

После лета многим хочется избавиться от секущихся концов и оживить волосы, повреждённые солнцем и морем. "French lob” решает обе задачи: возвращает ухоженность и при этом дарит ощущение свежести.

К тому же этот стиль неприхотлив в уходе — он выглядит естественно, будто волосы высохли сами по себе, хотя на деле это результат филигранной работы мастера.

Как его носят

Обычно "french lob” сочетается с прямым или слегка смещённым пробором. Часто его дополняют удлинённой лёгкой чёлкой или даже смелыми baby bangs — короткой челкой над бровями. Именно эта "недосказанность" образа делает его любимым у знаменитостей и инфлюенсеров.

Сегодня этот тренд стремительно закрепляется в салонах Парижа, Сан-Паулу и других модных столиц, доказывая: иногда минимализм и лёгкая небрежность выглядят эффектнее сложных укладок.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
