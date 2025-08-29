Уколы красоты: стоит ли доверять мезотерапии и какие есть подводные камни

Мезотерапия — это косметологическая процедура, при которой в кожу вводят коктейли из витаминов, аминокислот и гиалуроновой кислоты. Эти вещества доставляются прямо в проблемные зоны и стимулируют обновление клеток. Результат — более свежая, упругая и увлажнённая кожа.
Быстрый эффект. Уже после первых сеансов кожа становится заметно более гладкой и сияющей.
Локальное воздействие. Препараты вводятся именно туда, где нужна помощь — под глаза, в носогубные складки, в область шеи.
Минимальный период восстановления. Обычно покраснение и отёчность проходят за пару дней, и можно возвращаться к привычному ритму.
А есть ли минусы?
Не всем подходит. Мезотерапия противопоказана при беременности, кожных заболеваниях и склонности к аллергии.
Не заменит пластику. Она не исправит глубокие морщины или провисания кожи — тут нужны другие методы.
Курс, а не единичная волшебная инъекция. Чтобы достичь устойчивого результата, нужно пройти минимум 4–6 процедур.
Стоит ли решиться?
Если вы хотите освежить кожу, уменьшить отёчность и добавить сияния — мезотерапия может быть отличным выбором. Главное — довериться опытному специалисту и предварительно проконсультироваться.
Уточнения
Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.