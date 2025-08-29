Уколы красоты: стоит ли доверять мезотерапии и какие есть подводные камни

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мезотерапия — это косметологическая процедура, при которой в кожу вводят коктейли из витаминов, аминокислот и гиалуроновой кислоты. Эти вещества доставляются прямо в проблемные зоны и стимулируют обновление клеток. Результат — более свежая, упругая и увлажнённая кожа.

Фото: https://static.tildacdn.com/tild6338-6362-4632-b734-323364303637/Depositphotos_186095.jpg Мезотерапия

Преимущества, которые не преувеличены

Быстрый эффект. Уже после первых сеансов кожа становится заметно более гладкой и сияющей. Локальное воздействие. Препараты вводятся именно туда, где нужна помощь — под глаза, в носогубные складки, в область шеи. Минимальный период восстановления. Обычно покраснение и отёчность проходят за пару дней, и можно возвращаться к привычному ритму.

А есть ли минусы?

Не всем подходит. Мезотерапия противопоказана при беременности, кожных заболеваниях и склонности к аллергии.

Мезотерапия противопоказана при беременности, кожных заболеваниях и склонности к аллергии. Не заменит пластику. Она не исправит глубокие морщины или провисания кожи — тут нужны другие методы.

Она не исправит глубокие морщины или провисания кожи — тут нужны другие методы. Курс, а не единичная волшебная инъекция. Чтобы достичь устойчивого результата, нужно пройти минимум 4–6 процедур.

Стоит ли решиться?

Если вы хотите освежить кожу, уменьшить отёчность и добавить сияния — мезотерапия может быть отличным выбором. Главное — довериться опытному специалисту и предварительно проконсультироваться.

Уточнения

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

