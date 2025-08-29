Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В вашей кровати — миллионы клещей: вот как часто нужно менять постель
Звезда соцсетей: Дом Трампа во Флориде притягивает поклонников издалека
Нефтяная смерть: как гудроновые озёра стали ловушкой для животных в Бурятии
Жужжат, как на базаре, и лезут в лицо: как обычная специя спасает компост от мошек
Куда делись дизельные авто: в Китае не производят, в России не ждут
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Вывел из себя: Лера Кудрявцева жестко отшила телефонного мошенника
Три упражнения, которые заменяют десятки программ и запускают настоящий рост мышц

Уколы красоты: стоит ли доверять мезотерапии и какие есть подводные камни

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Мезотерапия — это косметологическая процедура, при которой в кожу вводят коктейли из витаминов, аминокислот и гиалуроновой кислоты. Эти вещества доставляются прямо в проблемные зоны и стимулируют обновление клеток. Результат — более свежая, упругая и увлажнённая кожа.

Мезотерапия
Фото: https://static.tildacdn.com/tild6338-6362-4632-b734-323364303637/Depositphotos_186095.jpg
Мезотерапия

Преимущества, которые не преувеличены

  1. Быстрый эффект. Уже после первых сеансов кожа становится заметно более гладкой и сияющей.
  2. Локальное воздействие. Препараты вводятся именно туда, где нужна помощь — под глаза, в носогубные складки, в область шеи.
  3. Минимальный период восстановления. Обычно покраснение и отёчность проходят за пару дней, и можно возвращаться к привычному ритму.

А есть ли минусы?

  • Не всем подходит. Мезотерапия противопоказана при беременности, кожных заболеваниях и склонности к аллергии.
  • Не заменит пластику. Она не исправит глубокие морщины или провисания кожи — тут нужны другие методы.
  • Курс, а не единичная волшебная инъекция. Чтобы достичь устойчивого результата, нужно пройти минимум 4–6 процедур.

Стоит ли решиться?

Если вы хотите освежить кожу, уменьшить отёчность и добавить сияния — мезотерапия может быть отличным выбором. Главное — довериться опытному специалисту и предварительно проконсультироваться.

Уточнения

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Последние материалы
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топ-5 луковичных цветов, которые стоит посадить в сентябре–октябре
Море встречается с лавандой: самый недооценённый пляж Европы спрятан в хорватской деревушке
Интерьер как в дорогом отеле: вот как правильно подобрать картину для стены
Устойчивость или стагнация: чем обернётся баланс между жёсткой политикой ЦБ и ростом доходов
Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Карты мира нагло врут: Юрий Лоза призвал выбросить глобус
Отказ тормозов не приходит внезапно — машина подаёт сигналы заранее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.