Уход за кожей с розацеа: проверенные советы и продукты, которым можно доверять

Если после умывания вы видите стойкое покраснение, капилляры становятся заметными, а кожа реагирует на всё — возможно, это розацеа. Это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое требует не просто ухода, а особого внимания. Но хорошая новость — при правильной бьюти-рутине с ним можно жить спокойно и уверенно.
Очищение — первый и главный шаг. Забудьте о гелях с кислотами, спиртом и агрессивными ПАВами. Вам подойдут мягкие пенки, крем-гели или мицеллярная вода без отдушек. Умывайтесь тёплой, но не горячей водой, и не трите кожу полотенцем — промакивайте аккуратно.
Кожа с розацеа часто бывает обезвоженной. Используйте кремы с керамидами, ниацинамидом, пантенолом, гиалуроновой кислотой. Они укрепляют кожный барьер и снижают реактивность. Избегайте эфирных масел, ментола и экстрактов с выраженным ароматом — они могут раздражать.
УФ-излучение — один из главных триггеров розацеа. Используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 ежедневно, даже зимой. Лучше выбирать минеральные фильтры: оксид цинка или диоксид титана.
Скрабы, кислотные пилинги, щётки для умывания и баня — табу. Они усиливают приток крови, раздражают кожу и могут вызвать обострение. Также исключите продукты с высокой концентрацией алкоголя, капсаицина и специй.
Розацеа — не приговор. Грамотный и бережный уход способен минимизировать проявления и вернуть коже комфорт. Главное — слушать свою кожу, избегать раздражителей и не экспериментировать без консультации с дерматологом.
Роза́цеа — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул, отёком, телеангиэктазиями.
Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.