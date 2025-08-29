Пятая Московская неделя моды охватит девять городских площадок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Среди площадок пятой Московской недели моды — арт-пространство "Паркинг Галерея" парка "Зарядье", Московский концертный зал "Зарядье", центр дизайна Artplay и другие.

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

В парке "Зарядье" началась пятая Московская неделя моды. Она продлится до 2 сентября. Для ее гостей и участников подготовлена обширная развлекательная программа.

"Московская неделя моды объединит работы более 220 брендов из разных уголков России и остального мира и охватит девять площадок, среди которых Китайгородская стена и парящий мост парка "Зарядье”. В рамках программы гостей и участников ждут модные показы, встречи российских и зарубежных дизайнеров, маркет отечественных брендов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде", — поделился министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Сегодня в рамках Московской недели моды свои коллекции представляют 11 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска. В программу также вошли показы иностранных участников — дизайнеров из Армении и Никарагуа. Всего представят свои работы 10 зарубежных дизайнеров.

До 2 сентября в арт-пространстве "Паркинг Галерея" парка "Зарядье" участники и гости могут посетить маркет отечественных брендов, где будет представлено более 65 коллекций дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Симферополя, Улан-Удэ и других городов России. Гости могут не только приобрести авторскую одежду, обувь и аксессуары, но и лично пообщаться с создателями брендов. В рамках маркета также принимают участие дизайнеры проекта "Сделано в Москве". Вход осуществляется по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

В Московском концертном зале "Зарядье" открылся международный шоурум. Здесь проходят встречи российских и зарубежных дизайнеров, обсуждаются совместные проекты и перспективы сотрудничества.

В лектории Московской недели моды начались лекции: эксперты обсуждают роль музеев и архивов в модной индустрии, культурные коды классической литературы и актуальные тренды современной эпохи. Своими взглядами делятся Александра Калошина, основатель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Group и бренда Radical Chic, а также Алина Бурмистрова, кандидат филологических наук и журналист, и Елена Баранова, художник-модельер и исследователь русского культурного кода. Посетить лекции, которые будут проходить на протяжении Московской недели моды, могут все желающие по предварительной регистрации на сайте мероприятия. Количество мест ограничено.

На фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts поступило более 70 заявок. 30 августа в центре дизайна Artplay москвичи и туристы смогут посмотреть 40 коротких фешен-фильмов, которые будут показываться одновременно на восьми экранах мультимедийного зала. Бесплатная регистрация на фестиваль открыта на сайте мероприятия.

Над подготовкой коллекций к Московской неделе моды в разных городах России трудились более 1,5 тысячи швей и портных, а также свыше двух тысяч сотрудников дизайнерских брендов из более чем 250 производств разных видов, в том числе фабрик, ателье, мастерских.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Московская неделя моды:

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
