Пятки предают вас первыми: секрет ухода, который возвращает им бархатность

После моря, солнца и прогулок в сандалиях именно пятки первыми "говорят", что каникулы закончились. Сухость, трещины и тусклый вид — результат постоянного трения, открытой обуви и солёной воды. Но хорошая новость в том, что вернуть мягкость коже можно дома, без салона.

Почему пятки страдают после лета

Ультрафиолет и морская вода вытягивают влагу, оставляя кожу пересушенной и уязвимой. Сандалии и сланцы, хотя и удобные, открывают пятки ветру и пыли. А долгие часы босиком на песке или гальке только усиливают повреждения. Итог — кожа становится грубой, появляются трещины.

Домашний уход: 4 шага

Ежедневное увлажнение. Крема и бальзамы с мочевиной, алоэ или маслом ши "запечатывают" влагу. Наносите их на ночь — пока вы спите, они работают. Регулярный пилинг. Раз-два в неделю используйте скраб или пемзу на влажной коже. Это убирает ороговевшие клетки и усиливает эффект крема. Маски для восстановления. Оливковое масло, авокадо или мёд творят чудеса. Классический приём — слой вазелина + хлопковые носки на ночь. Утром пятки будут мягкими, как после спа. Тёплые ванночки. Раз в неделю балуйте ноги солями Эпсома или эфирными маслами лаванды. Это расслабляет и готовит кожу к дальнейшему уходу.

Маленькие привычки, которые всё меняют

Выбирайте удобную обувь с мягкой подошвой, чтобы снизить трение.

Откажитесь от слишком горячего душа, он сушит кожу. Лучше использовать тёплую воду и тщательно вытирать ноги.

Не забывайте про солнцезащитный крем. Пятки тоже нуждаются в защите от ультрафиолета.

