Один штрих кистью — и нависшее веко исчезает с лица

1:35
Красота и стиль

Каждая девушка хотя бы раз сталкивалась с мыслью: "При нависшем веке макияж глаз бессмысленен". Но это миф! Грамотные акценты способны полностью преобразить лицо, распахнуть взгляд и сделать его ярким.

Визажист
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Визажист

Визажисты давно владеют этим искусством, но освоить его под силу и дома. Всего несколько правил помогут скорректировать нависшее веко без лишних усилий.

4 золотых приёма макияжа

  1. Брови вверх, а не вниз
    Не опускай кончики бровей слишком низко. Лёгкий подъём визуально "открывает" верхнее веко и делает взгляд моложе.
  2. Светлые тени — по всему веку
    Наноси светлые оттенки не только на подвижную часть, но и на всю поверхность века. Это создаёт иллюзию большего пространства.
  3. "Фальшивая" складка — твой козырь
    С помощью тёмных теней можно нарисовать новую складку чуть выше естественной. Приём срабатывает мгновенно: глаза становятся глубже и выразительнее.
  4. Акцент на ресницах
    Густо прокрашенные ресницы отвлекают внимание от нависающей кожи. Чем выразительнее они выглядят, тем меньше заметен недостаток.

Маленькие хитрости для большого эффекта

  • Светлые оттенки всегда должны быть в приоритете: они "подсвечивают" взгляд.
  • Тёмные лучше использовать точечно, чтобы не утяжелять макияж.
  • Экспериментируй с тушью: удлиняющая и подкручивающая формулы работают особенно хорошо.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
