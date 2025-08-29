Один штрих кистью — и нависшее веко исчезает с лица

Каждая девушка хотя бы раз сталкивалась с мыслью: "При нависшем веке макияж глаз бессмысленен". Но это миф! Грамотные акценты способны полностью преобразить лицо, распахнуть взгляд и сделать его ярким.
Визажисты давно владеют этим искусством, но освоить его под силу и дома. Всего несколько правил помогут скорректировать нависшее веко без лишних усилий.
4 золотых приёма макияжа
Брови вверх, а не вниз Не опускай кончики бровей слишком низко. Лёгкий подъём визуально "открывает" верхнее веко и делает взгляд моложе.
Светлые тени — по всему веку Наноси светлые оттенки не только на подвижную часть, но и на всю поверхность века. Это создаёт иллюзию большего пространства.
"Фальшивая" складка — твой козырь С помощью тёмных теней можно нарисовать новую складку чуть выше естественной. Приём срабатывает мгновенно: глаза становятся глубже и выразительнее.
Акцент на ресницах Густо прокрашенные ресницы отвлекают внимание от нависающей кожи. Чем выразительнее они выглядят, тем меньше заметен недостаток.
Маленькие хитрости для большого эффекта
Светлые оттенки всегда должны быть в приоритете: они "подсвечивают" взгляд.
Тёмные лучше использовать точечно, чтобы не утяжелять макияж.
Экспериментируй с тушью: удлиняющая и подкручивающая формулы работают особенно хорошо.
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.