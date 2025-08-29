Синий, который идёт всем: новый осенний фаворит среди нейл-оттенков покорил соцсети и стилистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:37
Моя семья » Красота и стиль

Последние летние дни всегда проходят в спешке: родители закупают школьную форму и тетради, дети собирают портфели, а взрослые забывают уделить внимание себе. Но 1 сентября — это не только начало учебного года, но и символический старт осени. А значит, отличный повод порадовать себя новым образом. И главным акцентом в этом сезоне становится маникюр в оттенке navy blue.

Маникюр в оттенке navy blue
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маникюр в оттенке navy blue

Почему именно navy blue

Этот глубокий, благородный синий выгодно отличается от ярких летних оттенков и скучного нюда. Он сдержанный, но выразительный, близкий по насыщенности к графитовому или угольно-серому, но с той самой синей глубиной.

Такой маникюр уместен в любой ситуации:

  • в офисе он выглядит строго и ухоженно;
  • на учёбе подчёркивает аккуратность и уверенность;
  • вечером легко превращается в стильный акцент.

Главное преимущество navy blue — универсальность. Он гармонирует с базовыми цветами осени: белыми рубашками, серыми костюмами, бежевыми тренчами, а также с бордовым, горчичным или терракотовым. Это оттенок, который не нужно подстраивать под образ — он сам становится основой.

Вариации и акценты

Тем, кто хочет чуть больше блеска, стоит обратить внимание на серебристую втирку. Именно её выбрала Хейли Бибер, превратив сдержанный navy blue в современный космический нейл-арт. Переливы добавляют праздничности, но без излишней вычурности.

Ещё один приём — игра с топом.

  • Глянцевый вариант подчёркивает глубину и строгость оттенка.
  • Матовый делает его мягким и бархатистым, идеально подходящим для уютной осени.

Форма ногтей

Тёмные оттенки иногда визуально укорачивают ногти. Поэтому лучше выбирать форму "овал" или "миндаль" — на них navy blue смотрится особенно элегантно. На коротких ногтях он добавит аккуратности и собранности, на длинных подчеркнёт изящество. В любом случае важна идеальная линия кутикулы и ровное покрытие: насыщенный цвет требует безупречной техники.

Универсальный осенний нейл-арт

Navy blue легко адаптировать под настроение. Для работы и учёбы достаточно однотонного покрытия. Для вечеринок или торжеств можно добавить серебристые акценты, минималистичный рисунок на одном пальце или сочетание с металлическими деталями.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
