Синий, который идёт всем: новый осенний фаворит среди нейл-оттенков покорил соцсети и стилистов

Последние летние дни всегда проходят в спешке: родители закупают школьную форму и тетради, дети собирают портфели, а взрослые забывают уделить внимание себе. Но 1 сентября — это не только начало учебного года, но и символический старт осени. А значит, отличный повод порадовать себя новым образом. И главным акцентом в этом сезоне становится маникюр в оттенке navy blue.
Этот глубокий, благородный синий выгодно отличается от ярких летних оттенков и скучного нюда. Он сдержанный, но выразительный, близкий по насыщенности к графитовому или угольно-серому, но с той самой синей глубиной.
Такой маникюр уместен в любой ситуации:
Главное преимущество navy blue — универсальность. Он гармонирует с базовыми цветами осени: белыми рубашками, серыми костюмами, бежевыми тренчами, а также с бордовым, горчичным или терракотовым. Это оттенок, который не нужно подстраивать под образ — он сам становится основой.
Тем, кто хочет чуть больше блеска, стоит обратить внимание на серебристую втирку. Именно её выбрала Хейли Бибер, превратив сдержанный navy blue в современный космический нейл-арт. Переливы добавляют праздничности, но без излишней вычурности.
Ещё один приём — игра с топом.
Тёмные оттенки иногда визуально укорачивают ногти. Поэтому лучше выбирать форму "овал" или "миндаль" — на них navy blue смотрится особенно элегантно. На коротких ногтях он добавит аккуратности и собранности, на длинных подчеркнёт изящество. В любом случае важна идеальная линия кутикулы и ровное покрытие: насыщенный цвет требует безупречной техники.
Navy blue легко адаптировать под настроение. Для работы и учёбы достаточно однотонного покрытия. Для вечеринок или торжеств можно добавить серебристые акценты, минималистичный рисунок на одном пальце или сочетание с металлическими деталями.
