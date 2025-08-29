Носили звёзды — теперь носим мы: культовая сумка добралась до масс-маркета, где взять и не отдать ползарплаты

Этой осенью статус самой желанной сумки получил хобо-полумесяц Icarino In Quilted от Saint Laurent. Компактная, но вместительная, она успела появиться в руках Беллы Хадид, Зои Кравиц и Чарли XCX. И если летом модницы гонялись за гигантской Icare Hobo, то теперь Энтони Ваккарелло предложил мини-альтернативу — и, похоже, снова угадал с трендом.
Во-первых, форма. Полукруглая сумка с плавными линиями возвращает нас к хитам прошлых сезонов — от Jodie Bottega Veneta до Wander от Miu Miu. Но Saint Laurent добавил свою подачу: гладкая кожа, мягкая замша, золотая фурнитура — всё это делает модель одновременно универсальной и выразительной.
Во-вторых, масштаб. Icarino вмещает телефон, ключи и кардхолдер — идеальный набор для вечерних выходов. В отличие от громоздкой Icare Hobo, мини-версия легко сочетается с платьями и более лёгкими образами.
Эта модель универсальна, и именно поэтому её так любят звёзды. Она гармонично вписывается как в расслабленные streetstyle-луки, так и в романтичные образы:
Именно игра на контрастах делает образ интереснее: чем проще вещи вокруг, тем больше шансов, что сумка станет главным акцентом.
Тем, кто не готов платить тысячи долларов, дизайнеры масс-маркета давно предложили аналоги. Подобные сумки можно найти у:
Так что форма "полумесяц" — не только про люкс, но и про доступные варианты. Это сумка, которая одинаково уместна на свидании, вечеринке или в повседневном образе. Единственное исключение — строгий офисный дресс-код, где ей действительно будет тесно.
