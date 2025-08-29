Носили звёзды — теперь носим мы: культовая сумка добралась до масс-маркета, где взять и не отдать ползарплаты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этой осенью статус самой желанной сумки получил хобо-полумесяц Icarino In Quilted от Saint Laurent. Компактная, но вместительная, она успела появиться в руках Беллы Хадид, Зои Кравиц и Чарли XCX. И если летом модницы гонялись за гигантской Icare Hobo, то теперь Энтони Ваккарелло предложил мини-альтернативу — и, похоже, снова угадал с трендом.

Сумка Saint Laurent Icarino
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сумка Saint Laurent Icarino

Почему все влюбились в Icarino

Во-первых, форма. Полукруглая сумка с плавными линиями возвращает нас к хитам прошлых сезонов — от Jodie Bottega Veneta до Wander от Miu Miu. Но Saint Laurent добавил свою подачу: гладкая кожа, мягкая замша, золотая фурнитура — всё это делает модель одновременно универсальной и выразительной.

Во-вторых, масштаб. Icarino вмещает телефон, ключи и кардхолдер — идеальный набор для вечерних выходов. В отличие от громоздкой Icare Hobo, мини-версия легко сочетается с платьями и более лёгкими образами.

С чем носить сумку-полумесяц

Эта модель универсальна, и именно поэтому её так любят звёзды. Она гармонично вписывается как в расслабленные streetstyle-луки, так и в романтичные образы:

  • Платья - летящие в стиле бохо, прозрачные (главный тренд осени-2025) или строгие пиджак-платья, которые сумка делает мягче.
  • Деним и базовый верх - Белла Хадид показала, что сумка за $3000 прекрасно работает с оверсайз-джинсами и кроп-топом.
  • Базовый спорт-шик - Зои Кравиц и Розэ из Blackpink стилизуют её со спортивными шортами и худи.
  • Обувь - от каблуков до балеток и даже вьетнамок с гольфами (ещё один дерзкий тренд сезона).

Именно игра на контрастах делает образ интереснее: чем проще вещи вокруг, тем больше шансов, что сумка станет главным акцентом.

Где искать похожие модели

Тем, кто не готов платить тысячи долларов, дизайнеры масс-маркета давно предложили аналоги. Подобные сумки можно найти у:

  • Furla.
  • Mango.
  • Charuel.
  • CNS.
  • Marine Serre (KM20).
  • JENЁK.

Так что форма "полумесяц" — не только про люкс, но и про доступные варианты. Это сумка, которая одинаково уместна на свидании, вечеринке или в повседневном образе. Единственное исключение — строгий офисный дресс-код, где ей действительно будет тесно.

