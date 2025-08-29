Летний загар испаряется, как отпуск? Эти привычки помогут сохранить его до самых морозов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Лето прошло, но вопрос остался: можно ли дотянуть бронзовый оттенок кожи до новогодних праздников? Эксперты честно говорят: полностью остановить процесс обновления кожи невозможно, но есть приёмы, которые помогут продлить загар на пару месяцев и сделать его более ровным и долговечным.

Загар и тан-линии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загар и тан-линии

Почему загар исчезает

Золотистый цвет кожи держится за счёт меланина, который накапливается в верхних слоях эпидермиса. Но этот слой обновляется каждые 28 дней. Поверхностный меланин уходит быстро, а глубинный сохраняется дольше. Поэтому загар сходит неравномерно: лицо и руки светлеют раньше, чем спина или ноги.

  • Скорость потери оттенка зависит от фототипа кожи: смуглых людей он держится дольше, у светлокожих исчезает быстрее. После 30 лет процессы обновления замедляются, и загар "живет" чуть дольше.
  • Качество тоже играет роль: полученный постепенно и с использованием SPF держится лучше, чем загар "сгоревшей кожи", который сходит пятнами.

Что действительно помогает продлить загар

Увлажнение

  • Главный союзник — насыщенные кремы с маслами ши и арганы, алоэ или гиалуроновой кислотой. Масло арганы особенно полезно: витамин Е защищает клетки от разрушения и помогает коже дольше оставаться гладкой.

Вода

  • Пей не меньше 1,5-2 литров чистой воды. Хорошо увлажнённая кожа менее склонна к шелушению, а значит, загар держится дольше.

Деликатный уход

  • Жёсткие скрабы и мочалки смывают загар вместе с ороговевшими клетками. Лучше перейти на мягкие гели и использовать лёгкий пилинг не чаще раза в неделю. Горячий душ сушит кожу, поэтому отдавай предпочтение тёплой воде. В ванну можно добавлять овсяные хлопья или молоко — они смягчают и увлажняют кожу.

Питание

  • Включай продукты с бета-каротином: морковь, абрикосы, манго, шпинат, тыкву. Они помогают коже дольше сохранять золотистый оттенок.

Автозагар

  • Современные средства легко поддерживают естественный тон. Главное — выбирать оттенок близкий к летнему и наносить тонкими слоями. Визажисты советуют использовать технику "слоёного пирога": каждые 3-4 дня обновлять тонким слоем, не дожидаясь, пока предыдущий исчезнет.

SPF

  • Даже в сентябре защита от солнца необходима. Крем с фактором 15-20 не помешает загару, но замедлит старение кожи и предотвратит шелушение.

Что не работает

  • Солярий: его ультрафиолет отличается от солнечного. Такой загар нестойкий и вредный, повышает риск меланомы.
  • Масла для загара вне сезона: осенью они не продлевают бронзовый цвет, а лишь перегружают кожу.
  • Кремы-активаторы меланина без солнца — маркетинг. Меланин не вырабатывается без ультрафиолетового излучения.

Профессиональные решения

В салонах предлагают бронзирующие обёртывания или мезотерапию с витаминами. Они улучшают качество кожи, но эффект держится недолго и требует регулярности.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
