Как правильно составить рацион для похудения: советы диетологов

Жёсткие диеты остались в прошлом — сегодня тренд на осознанный подход к телу и здоровью. Чтобы похудение приносило результаты и не подрывало силы, важно правильно составить рацион. Диета должна быть не пыткой, а системой, которая работает в долгую.
Первый шаг — рассчитать суточную норму калорий с учётом образа жизни и уровня активности. Для похудения достаточно снизить эту норму на 10–20%, но не более. Резкое ограничение калорийности замедлит метаболизм и приведёт к срывам.
Отказ от ужина, полное исключение жиров или «диеты на воде» — путь к проблемам. Организм не должен страдать, чтобы вы худели. Лучше — медленно, но стабильно.
Похудение не требует жертв, если вы выбираете рацион с умом. Стройность начинается с любви к себе, а не с жёстких ограничений. Питайтесь с заботой — и тело скажет вам спасибо.
Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
