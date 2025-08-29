Как правильно составить рацион для похудения: советы диетологов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Жёсткие диеты остались в прошлом — сегодня тренд на осознанный подход к телу и здоровью. Чтобы похудение приносило результаты и не подрывало силы, важно правильно составить рацион. Диета должна быть не пыткой, а системой, которая работает в долгую.

Еда
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Еда

Определите свою цель и калорийность

Первый шаг — рассчитать суточную норму калорий с учётом образа жизни и уровня активности. Для похудения достаточно снизить эту норму на 10–20%, но не более. Резкое ограничение калорийности замедлит метаболизм и приведёт к срывам.

Баланс БЖУ — ваша опора

  • Белки, жиры и углеводы — это не враги, а строительный материал тела.
  • Белки: 1,2–1,6 г на кг массы — залог сохранения мышц.
  • Полезные жиры: авокадо, оливковое масло, орехи.
  • Углеводы: отдавайте предпочтение медленным — кашам, овощам, бобовым.
  • Составьте тарелку: 50/25/25

Идеальная формула каждого приёма пищи:

  • 50% — овощи и зелень
  • 25% — белки
  • 25% — сложные углеводы
  • Добавьте немного жиров и не забывайте про воду!

Не верьте мифам

Отказ от ужина, полное исключение жиров или «диеты на воде» — путь к проблемам. Организм не должен страдать, чтобы вы худели. Лучше — медленно, но стабильно.

Питание как образ жизни

Похудение не требует жертв, если вы выбираете рацион с умом. Стройность начинается с любви к себе, а не с жёстких ограничений. Питайтесь с заботой — и тело скажет вам спасибо.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
