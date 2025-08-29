Как правильно составить рацион для похудения: советы диетологов

Жёсткие диеты остались в прошлом — сегодня тренд на осознанный подход к телу и здоровью. Чтобы похудение приносило результаты и не подрывало силы, важно правильно составить рацион. Диета должна быть не пыткой, а системой, которая работает в долгую.

Определите свою цель и калорийность

Первый шаг — рассчитать суточную норму калорий с учётом образа жизни и уровня активности. Для похудения достаточно снизить эту норму на 10–20%, но не более. Резкое ограничение калорийности замедлит метаболизм и приведёт к срывам.

Баланс БЖУ — ваша опора

Белки, жиры и углеводы — это не враги, а строительный материал тела.

Белки: 1,2–1,6 г на кг массы — залог сохранения мышц.

Полезные жиры: авокадо, оливковое масло, орехи.

Углеводы: отдавайте предпочтение медленным — кашам, овощам, бобовым.

Составьте тарелку: 50/25/25

Идеальная формула каждого приёма пищи:

50% — овощи и зелень

25% — белки

25% — сложные углеводы

Добавьте немного жиров и не забывайте про воду!

Не верьте мифам

Отказ от ужина, полное исключение жиров или «диеты на воде» — путь к проблемам. Организм не должен страдать, чтобы вы худели. Лучше — медленно, но стабильно.

Питание как образ жизни

Похудение не требует жертв, если вы выбираете рацион с умом. Стройность начинается с любви к себе, а не с жёстких ограничений. Питайтесь с заботой — и тело скажет вам спасибо.

