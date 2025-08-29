Что наносить на лицо при акне: список самых эффективных масок

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Блестящий лоб, воспалённые прыщи, закупоренные поры — классика жирной кожи. Простое умывание тут не спасает. Именно поэтому маски — настоящее SOS-средство в борьбе с акне.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Девушка с маской на лице

Глиняные маски: матовость и чистые поры

Глина — суперзвезда в мире ухода за жирной кожей. Зелёная и белая глина вытягивают загрязнения, уменьшают воспаления и регулируют себум. Используйте 2 раза в неделю — и заметите разницу уже через несколько применений.

Маски с маслом чайного дерева: антисептика в действии

Эфирное масло чайного дерева — натуральный антисептик, который убивает бактерии и успокаивает воспаления. Ищите маски с этим компонентом или добавьте пару капель масла в свою глиняную основу.

Кислотные маски: отшелушиваем и обновляем

Салициловая и гликолевая кислоты растворяют ороговевшие клетки, освобождая поры. Такие маски дают эффект «новой кожи», но не увлекайтесь — 1 раз в неделю достаточно, чтобы избежать пересушивания.

Алоэ вера: спасение для чувствительной и воспалённой кожи

Если прыщи воспалены и кожа краснеет от малейшего прикосновения — алоэ будет лучшим другом. Оно охлаждает, успокаивает и помогает заживлению.

Лечебные маски — не просто уход, а полноценная терапия для жирной кожи с акне. Главное — регулярность, проверенные компоненты и терпение. Комбинируйте маски, подбирайте под настроение и не забывайте: красота — это и забота, и наука.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

