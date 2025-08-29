Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство
Екатерину Гордон обвинили в интимной близости с миллионером Романом Товстиком
Apple готовит чистку: какие гаджеты пропадут из магазинов этой осенью

Что наносить на лицо при акне: список самых эффективных масок

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Блестящий лоб, воспалённые прыщи, закупоренные поры — классика жирной кожи. Простое умывание тут не спасает. Именно поэтому маски — настоящее SOS-средство в борьбе с акне.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Глиняные маски: матовость и чистые поры

Глина — суперзвезда в мире ухода за жирной кожей. Зелёная и белая глина вытягивают загрязнения, уменьшают воспаления и регулируют себум. Используйте 2 раза в неделю — и заметите разницу уже через несколько применений.

Маски с маслом чайного дерева: антисептика в действии

Эфирное масло чайного дерева — натуральный антисептик, который убивает бактерии и успокаивает воспаления. Ищите маски с этим компонентом или добавьте пару капель масла в свою глиняную основу.

Кислотные маски: отшелушиваем и обновляем

Салициловая и гликолевая кислоты растворяют ороговевшие клетки, освобождая поры. Такие маски дают эффект «новой кожи», но не увлекайтесь — 1 раз в неделю достаточно, чтобы избежать пересушивания.

Алоэ вера: спасение для чувствительной и воспалённой кожи

Если прыщи воспалены и кожа краснеет от малейшего прикосновения — алоэ будет лучшим другом. Оно охлаждает, успокаивает и помогает заживлению.

Лечебные маски — не просто уход, а полноценная терапия для жирной кожи с акне. Главное — регулярность, проверенные компоненты и терпение. Комбинируйте маски, подбирайте под настроение и не забывайте: красота — это и забота, и наука.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Еда и рецепты
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство
Что наносить на лицо при акне: список самых эффективных масок
Екатерину Гордон обвинили в интимной близости с миллионером Романом Товстиком
Apple готовит чистку: какие гаджеты пропадут из магазинов этой осенью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.