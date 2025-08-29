Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Большая иллюзия": Игорь Николаев объяснил любовь молодёжи к хитам 90-х
Ваша кошка упорно выбирает всё, кроме лежанки? Так и должно быть — если вы не сделали этого
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Европа на краю: как ограничение туристов грозит континенту потерей $245 миллиардов
Вес стоит на месте: 10 ошибок, которые тайно ломают вашу стройность
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Ужин по-венгерски: картофельный паприкаш, который заставит вас забыть о супе
Малейшая оплошность обернулась бедой — пчёлы, созданные для пользы, стали смертельной угрозой
Один продукт, два результата: мясо хранит секрет стройности и полноты одновременно

Лучшие продукты для жирной кожи: обзор средств, которые реально работают

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Жирная кожа не всегда означает недостаток ухода. Наоборот, часто избыточная активность сальных желёз — результат неправильных продуктов или чрезмерного очищения. Важно подобрать косметику, которая регулирует себум, но не пересушивает кожу.

Девушка с ухоженной кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с ухоженной кожей

Очищение: мягкое, но глубокое

Выбирайте гели или пенки без спирта и с салициловой кислотой или цинком. Они очищают поры, удаляют избыток жира и предотвращают воспаления. Очищать кожу нужно дважды в день — утром и вечером, но без фанатизма.

Увлажнение — обязательный этап

Жирная кожа тоже нуждается в увлажнении. Пропустите этот шаг — и сальные железы начнут работать ещё активнее. Используйте лёгкие гелевые текстуры с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом или алоэ.

Тональные средства без комедонов

Тональные кремы и пудры для жирной кожи должны быть некомедогенными и матирующими. Ищите надписи «oil-free» и «non-comedogenic». А ещё — избегайте плотных текстур, которые могут закупорить поры.

Дополнительный уход: сыворотки и маски

Сыворотки с ниацинамидом, AHA- и BHA-кислотами помогают контролировать жирность и выравнивают тон кожи. Глиняные маски 1–2 раза в неделю помогут сузить поры и уменьшить воспаления.

Правильная косметика — это не про дорогие бренды, а про грамотный состав. Жирную кожу можно контролировать, если не игнорировать увлажнение и выбирать продукты с лёгкой текстурой и полезными ингредиентами. Заботьтесь о себе, и ваша кожа ответит сиянием без блеска.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Один продукт, два результата: мясо хранит секрет стройности и полноты одновременно
Вопреки санкциям: металлурги нашли лазейку в логистике
В США на аукционе Honda продана в 9 раз дороже своей первоначальной цены
По следам предков: ДНК неандертальцев проливает свет на эволюцию человека
Тысячи россиян теряют до 45 тысяч рублей: многие не знают об этом вычете
Листья и стебли не мусор: как ботва превращает грядки в плодородный аккумулятор
Санторини в унынии: каким оказался летний сезон для знаменитого острова
Слава продолжает делиться тайнами своего прошлого: вот почему отношения с Данилицким были кошмаром
Главный антитренд 2025 года: цвет, который делает комнату раздражающей
Шоколадная глазурь и нежный творожный крем: торт, который вы будете готовить снова и снова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.