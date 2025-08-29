Лучшие продукты для жирной кожи: обзор средств, которые реально работают

Жирная кожа не всегда означает недостаток ухода. Наоборот, часто избыточная активность сальных желёз — результат неправильных продуктов или чрезмерного очищения. Важно подобрать косметику, которая регулирует себум, но не пересушивает кожу.
Выбирайте гели или пенки без спирта и с салициловой кислотой или цинком. Они очищают поры, удаляют избыток жира и предотвращают воспаления. Очищать кожу нужно дважды в день — утром и вечером, но без фанатизма.
Жирная кожа тоже нуждается в увлажнении. Пропустите этот шаг — и сальные железы начнут работать ещё активнее. Используйте лёгкие гелевые текстуры с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом или алоэ.
Тональные кремы и пудры для жирной кожи должны быть некомедогенными и матирующими. Ищите надписи «oil-free» и «non-comedogenic». А ещё — избегайте плотных текстур, которые могут закупорить поры.
Сыворотки с ниацинамидом, AHA- и BHA-кислотами помогают контролировать жирность и выравнивают тон кожи. Глиняные маски 1–2 раза в неделю помогут сузить поры и уменьшить воспаления.
Правильная косметика — это не про дорогие бренды, а про грамотный состав. Жирную кожу можно контролировать, если не игнорировать увлажнение и выбирать продукты с лёгкой текстурой и полезными ингредиентами. Заботьтесь о себе, и ваша кожа ответит сиянием без блеска.
