Целлюлит под контролем: лучшие кремы и обёртывания для домашнего ухода

Целлюлит — это не про вес, а про структуру кожи. Он появляется из-за нарушенного лимфотока, слабости соединительных тканей и накопления жира. Хорошая новость — с ним можно справиться, если действовать регулярно и грамотно.
Кофеин — один из самых эффективных компонентов в антицеллюлитной косметике. Он стимулирует кровообращение, выводит лишнюю жидкость и визуально выравнивает кожу. Использовать такие кремы нужно ежедневно, втирая их массажными движениями.
Средства с ретинолом помогают улучшить текстуру кожи, стимулируют выработку коллагена и уменьшают проявление "апельсиновой корки". Пептиды тоже усиливают упругость и помогают укрепить кожу на клеточном уровне.
Скрабы с морской солью, кофе или сахаром стимулируют кровообращение и помогают коже быстрее обновляться. А обёртывания с глиной, ламинарией или перцем создают эффект сауны, выводя токсины и улучшая рельеф.
Ручной или вакуумный массаж помогает запустить лимфоток и улучшить микроциркуляцию. Даже простые домашние массажёры и силиконовые банки дают результат, если использовать их 3–4 раза в неделю
Целлюлит — не повод для комплексов, а стимул к заботе о себе. Кофеин, ретинол, массаж и обёртывания — мощный тандем, способный преобразить кожу. Главное — регулярность и любовь к своему телу.
Целлюлит— особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.