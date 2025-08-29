Целлюлит под контролем: лучшие кремы и обёртывания для домашнего ухода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Целлюлит — это не про вес, а про структуру кожи. Он появляется из-за нарушенного лимфотока, слабости соединительных тканей и накопления жира. Хорошая новость — с ним можно справиться, если действовать регулярно и грамотно.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Кремы с кофеином: ускоряют обмен веществ

Кофеин — один из самых эффективных компонентов в антицеллюлитной косметике. Он стимулирует кровообращение, выводит лишнюю жидкость и визуально выравнивает кожу. Использовать такие кремы нужно ежедневно, втирая их массажными движениями.

Ретинол и пептиды: работа на глубоком уровне

Средства с ретинолом помогают улучшить текстуру кожи, стимулируют выработку коллагена и уменьшают проявление "апельсиновой корки". Пептиды тоже усиливают упругость и помогают укрепить кожу на клеточном уровне.

Скрабы и обёртывания: гладкость за счёт отшелушивания

Скрабы с морской солью, кофе или сахаром стимулируют кровообращение и помогают коже быстрее обновляться. А обёртывания с глиной, ламинарией или перцем создают эффект сауны, выводя токсины и улучшая рельеф.

Массаж — ключ к результату

Ручной или вакуумный массаж помогает запустить лимфоток и улучшить микроциркуляцию. Даже простые домашние массажёры и силиконовые банки дают результат, если использовать их 3–4 раза в неделю

Целлюлит — не повод для комплексов, а стимул к заботе о себе. Кофеин, ретинол, массаж и обёртывания — мощный тандем, способный преобразить кожу. Главное — регулярность и любовь к своему телу.

Уточнения

Целлюлит— особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
