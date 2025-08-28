Осветление кожи без вреда: что действительно помогает против веснушек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Для кого-то веснушки — очаровательный штрих, а для других — косметический недостаток. Особенно часто они появляются летом, под действием солнца. Хорошая новость: с помощью правильно подобранных средств их можно осветлить и предотвратить появление новых пятен.

Веснушки
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Веснушки

Сыворотки с кислотами: первый шаг к ровному тону

AHA и BHA кислоты (например, гликолевая и салициловая) — настоящие герои в борьбе с пигментацией. Они мягко отшелушивают кожу, стимулируют обновление клеток и выравнивают тон. Используй такие средства вечером и не забывай про SPF утром!

Витамин C: сияние и борьба с пигментами

Аскорбиновая кислота — мощный антиоксидант, который осветляет пигментные пятна и придаёт коже здоровое сияние. Добавь в рутину дневную сыворотку с 10–15% витамина C, чтобы видеть результат уже через пару недель.

Кремы с ниацинамидом и ретиноидами

Ниацинамид (витамин B3) снижает производство меланина, уменьшая выраженность веснушек. Ретиноиды (в том числе ретинол) помогают ускорить обновление кожи и осветлить даже застарелые пятна. Но будь осторожна: начинай с минимальной концентрации, чтобы избежать раздражения.

Защита от солнца — обязательна

Все усилия будут напрасны, если ты не используешь SPF. Даже облачный день не спасает от ультрафиолета. Выбирай крем с защитой не ниже SPF 30 и обновляй его каждые 2–3 часа.

Избавиться от веснушек — реально, если действовать грамотно. Добавьте в уход кислоты, витамин C и SPF, и уже скоро увидите, как кожа становится ровнее и свежее. Главное — регулярность и защита от солнца!

Уточнения

Весну́шки — небольшие пигментные пятна на коже, светло- и тёмно-жёлтого цвета (рябины), преимущественно на лице, кистях рук, но иногда и на туловище.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
