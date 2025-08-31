Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний Киндер Кантри: в два раза меньше калорий и в три раза больше удовольствия
Дензел Вашингтон отказался от кино: двукратный оскароносец не смотрит даже свои фильмы
Жидкие Соломоновичи везде: Цыганова взорвалась из-за возвращения Гусмана на российское ТВ
Щелчки холодильника ночью: тайный код или предупреждение о поломке
Собака сбегает при каждой возможности: сигнал, который нельзя игнорировать
Семена, которые стоит бросить в землю сейчас, чтобы зима не осталась голой
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
ГОСТ разрешает пластик — но только с маркировкой: когда на АЗС наливают, а когда разворачивают
Домашний фитнес против лишнего веса: упражнения, которые сжигают жир мгновенно

Миллиарды невидимых помощников: кто реально отвечает за здоровье кожи

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Под микроскопом кожа — целая вселенная. В её порах и на поверхности живут триллионы микроорганизмов: бактерии, грибки, вирусы. Вместе они образуют микробиом — невидимое сообщество, без которого красота и здоровье кожи просто невозможны.

Уход за лицом
Фото: https://st.biglion.ru/cfs25/deal_offer/9e/36/9e36aab601379521a18fc4b5832395c1.jpg
Уход за лицом

Раньше считалось, что бактерии нужно безжалостно уничтожать. Сегодня учёные доказали: большинство этих крошечных соседей — союзники, а не враги.

Микробиом — ваш личный "щит"

Полезные микроорганизмы выполняют десятки незаметных, но жизненно важных функций:

  • конкурируют с патогенными бактериями, не давая им вызвать воспаление;

  • производят вещества, удерживающие влагу, благодаря чему кожа остаётся гладкой и упругой;

  • вырабатывают антимикробные пептиды, защищая кожу от раздражителей;

  • поддерживают оптимальный, слегка кислый ph-баланс — так называемую кислотную мантию.

Когда этот баланс нарушается, начинают появляться проблемы: сухость, чувствительность, акне, экзема, покраснения, розацеа.

Что разрушает микробиом

  • жёсткое щёлочное мыло и агрессивные очищающие средства;

  • слишком частые пилинги и скрабы;

  • стресс и неблагоприятная экология;

  • неподходящая косметика или частое использование антибиотиков.

В такие моменты вредные бактерии получают преимущество, кожа теряет влагу и становится реактивной.

Как поддержать невидимых союзников

Главное слово — бережность.

  1. Выбирайте мягкое очищение. Подойдут ph-нейтральные или слегка кислые гели, молочко, кремы.

  2. Минимизируйте грубые процедуры. Жёсткие скрабы и пилинги лучше отложить.

  3. Ищите пребиотики и постбиотики. Они питают полезные бактерии и укрепляют барьер.

  4. Не забывайте об увлажнении. Сухая кожа — враг здорового микробиома.

  5. Защищайте кожу от внешних факторов. Ветер, мороз и ультрафиолет ослабляют её барьер.

  6. Поддерживайте баланс изнутри. Диета с клетчаткой и ферментированными продуктами (кефир, йогурт без сахара, квашеная капуста) полезна не только кишечнику, но и коже.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Домашний Киндер Кантри: в два раза меньше калорий и в три раза больше удовольствия
Дензел Вашингтон отказался от кино: двукратный оскароносец не смотрит даже свои фильмы
Жидкие Соломоновичи везде: Цыганова взорвалась из-за возвращения Гусмана на российское ТВ
Щелчки холодильника ночью: тайный код или предупреждение о поломке
Миллиарды невидимых помощников: кто реально отвечает за здоровье кожи
Собака сбегает при каждой возможности: сигнал, который нельзя игнорировать
Семена, которые стоит бросить в землю сейчас, чтобы зима не осталась голой
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
ГОСТ разрешает пластик — но только с маркировкой: когда на АЗС наливают, а когда разворачивают
Домашний фитнес против лишнего веса: упражнения, которые сжигают жир мгновенно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.