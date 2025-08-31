Миллиарды невидимых помощников: кто реально отвечает за здоровье кожи

Под микроскопом кожа — целая вселенная. В её порах и на поверхности живут триллионы микроорганизмов: бактерии, грибки, вирусы. Вместе они образуют микробиом — невидимое сообщество, без которого красота и здоровье кожи просто невозможны.
Раньше считалось, что бактерии нужно безжалостно уничтожать. Сегодня учёные доказали: большинство этих крошечных соседей — союзники, а не враги.
Полезные микроорганизмы выполняют десятки незаметных, но жизненно важных функций:
конкурируют с патогенными бактериями, не давая им вызвать воспаление;
производят вещества, удерживающие влагу, благодаря чему кожа остаётся гладкой и упругой;
вырабатывают антимикробные пептиды, защищая кожу от раздражителей;
поддерживают оптимальный, слегка кислый ph-баланс — так называемую кислотную мантию.
Когда этот баланс нарушается, начинают появляться проблемы: сухость, чувствительность, акне, экзема, покраснения, розацеа.
жёсткое щёлочное мыло и агрессивные очищающие средства;
слишком частые пилинги и скрабы;
стресс и неблагоприятная экология;
неподходящая косметика или частое использование антибиотиков.
В такие моменты вредные бактерии получают преимущество, кожа теряет влагу и становится реактивной.
Главное слово — бережность.
Выбирайте мягкое очищение. Подойдут ph-нейтральные или слегка кислые гели, молочко, кремы.
Минимизируйте грубые процедуры. Жёсткие скрабы и пилинги лучше отложить.
Ищите пребиотики и постбиотики. Они питают полезные бактерии и укрепляют барьер.
Не забывайте об увлажнении. Сухая кожа — враг здорового микробиома.
Защищайте кожу от внешних факторов. Ветер, мороз и ультрафиолет ослабляют её барьер.
Поддерживайте баланс изнутри. Диета с клетчаткой и ферментированными продуктами (кефир, йогурт без сахара, квашеная капуста) полезна не только кишечнику, но и коже.
Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.
