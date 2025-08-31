Миллиарды невидимых помощников: кто реально отвечает за здоровье кожи

Под микроскопом кожа — целая вселенная. В её порах и на поверхности живут триллионы микроорганизмов: бактерии, грибки, вирусы. Вместе они образуют микробиом — невидимое сообщество, без которого красота и здоровье кожи просто невозможны.

Раньше считалось, что бактерии нужно безжалостно уничтожать. Сегодня учёные доказали: большинство этих крошечных соседей — союзники, а не враги.

Микробиом — ваш личный "щит"

Полезные микроорганизмы выполняют десятки незаметных, но жизненно важных функций:

конкурируют с патогенными бактериями, не давая им вызвать воспаление;

производят вещества, удерживающие влагу, благодаря чему кожа остаётся гладкой и упругой;

вырабатывают антимикробные пептиды, защищая кожу от раздражителей;

поддерживают оптимальный, слегка кислый ph-баланс — так называемую кислотную мантию.

Когда этот баланс нарушается, начинают появляться проблемы: сухость, чувствительность, акне, экзема, покраснения, розацеа.

Что разрушает микробиом

жёсткое щёлочное мыло и агрессивные очищающие средства;

слишком частые пилинги и скрабы;

стресс и неблагоприятная экология;

неподходящая косметика или частое использование антибиотиков.

В такие моменты вредные бактерии получают преимущество, кожа теряет влагу и становится реактивной.

Как поддержать невидимых союзников

Главное слово — бережность.

Выбирайте мягкое очищение. Подойдут ph-нейтральные или слегка кислые гели, молочко, кремы. Минимизируйте грубые процедуры. Жёсткие скрабы и пилинги лучше отложить. Ищите пребиотики и постбиотики. Они питают полезные бактерии и укрепляют барьер. Не забывайте об увлажнении. Сухая кожа — враг здорового микробиома. Защищайте кожу от внешних факторов. Ветер, мороз и ультрафиолет ослабляют её барьер. Поддерживайте баланс изнутри. Диета с клетчаткой и ферментированными продуктами (кефир, йогурт без сахара, квашеная капуста) полезна не только кишечнику, но и коже.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

