Маски, которые действительно работают: как выбрать по типу кожи

Маски для лица — как свидание: от удачного выбора зависит всё. Неподходящий состав может вызвать раздражение, забитые поры или сухость. Чтобы получить максимум пользы, важно учитывать именно ваш тип кожи.
Если ваша кожа стягивается после умывания, шелушится и быстро теряет влагу — ищите маски с гиалуроновой кислотой, маслами (ши, жожоба, авокадо) и алоэ вера. Такие средства глубоко питают, восстанавливают барьер и делают лицо мягким и гладким.
Маски с глиной, углём, цинком и экстрактом чайного дерева — ваш выбор. Они очищают поры, регулируют выработку себума и придают коже матовость. Только не переусердствуйте: 1–2 раза в неделю — достаточно.
Маски с ромашкой, аллантоином, овсяным экстрактом или пантенолом помогут успокоить кожу, снять покраснение и раздражение. Избегайте спиртов и агрессивных кислот в составе.
Если кожа на щеках сухая, а Т-зона блестит — комбинируйте маски! Используйте матирующие формулы на лбу и носу, а питательные — на щеках. Мульти-маскинг — новый уровень ухода.
Идеальная маска — не миф, а грамотный выбор. Учитывайте потребности своей кожи, и вы получите результат: сияние, гладкость и уверенность в себе. Порадуйте кожу тем, что действительно ей подходит!
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
