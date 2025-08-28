Маски, которые действительно работают: как выбрать по типу кожи

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маски для лица — как свидание: от удачного выбора зависит всё. Неподходящий состав может вызвать раздражение, забитые поры или сухость. Чтобы получить максимум пользы, важно учитывать именно ваш тип кожи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глиняная маска летом

Сухая кожа: питание и увлажнение

Если ваша кожа стягивается после умывания, шелушится и быстро теряет влагу — ищите маски с гиалуроновой кислотой, маслами (ши, жожоба, авокадо) и алоэ вера. Такие средства глубоко питают, восстанавливают барьер и делают лицо мягким и гладким.

Жирная кожа: контроль блеска и пор

Маски с глиной, углём, цинком и экстрактом чайного дерева — ваш выбор. Они очищают поры, регулируют выработку себума и придают коже матовость. Только не переусердствуйте: 1–2 раза в неделю — достаточно.

Чувствительная кожа: деликатность превыше всего

Маски с ромашкой, аллантоином, овсяным экстрактом или пантенолом помогут успокоить кожу, снять покраснение и раздражение. Избегайте спиртов и агрессивных кислот в составе.

Комбинированная кожа: баланс и мульти-маскинг

Если кожа на щеках сухая, а Т-зона блестит — комбинируйте маски! Используйте матирующие формулы на лбу и носу, а питательные — на щеках. Мульти-маскинг — новый уровень ухода.

Идеальная маска — не миф, а грамотный выбор. Учитывайте потребности своей кожи, и вы получите результат: сияние, гладкость и уверенность в себе. Порадуйте кожу тем, что действительно ей подходит!

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

