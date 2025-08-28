Лицо кирпичом: вирусный тренд, который пугает сильнее бессонницы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Каждая из нас хотя бы раз просыпалась с отекшим лицом и думала: "Ну все, теперь до вечера буду ходить как кирпич". TikTok подхватил эту тему и превратил её в новый тренд: теперь любой утренний отек называют модным термином cortisol face. В роликах показывают магические "до" и "после" — круглее лицо сменяется более вытянутым всего после напитка или пары движений гуашем.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Но стоит ли верить этому тренду?

Что такое "кортизольное лицо"

По версии TikTok, виноват гормон стресса — кортизол. Его избыток якобы делает лицо круглым и менее подтянутым. В медицине есть даже термин "лунное лицо" — именно так называют выраженные изменения внешности при хроническом повышении кортизола.

Доктор Тодд Дорфман поясняет:

"Длительное повышение кортизола может привести к накоплению жировых отложений и изменению формы лица. Но этот процесс развивается долго, а не за пару стрессовых дней."

Клинический диетолог Джесс Сепел добавляет:

"Хотя кортизол влияет на организм и может задерживать жидкость, маловероятно, что обычный стресс от дедлайнов вызовет резкую припухлость лица."

Почему отеки появляются на самом деле

Факторы куда прозаичнее: нехватка сна, солёная пища, алкоголь или даже лекарства. Бьюти-эксперт Дафна Гершуни отмечает, что винить во всём исключительно кортизол слишком просто.

К тому же гормон влияет не только на лицо. При хроническом повышении страдает сон, настроение, энергия, когнитивные функции. Но всё это проявляется только при серьёзных нарушениях, а не после одной бессонной ночи.

Есть ли смысл в тренде

Правда в том, что "кортизольное лицо" — больше маркетинговая формулировка, чем диагноз. В реальной медицине речь идёт о синдроме Кушинга, серьёзном заболевании, которое требует лечения. Для большинства же "cortisol face" — очередная интернет-игра в самодиагностику.

Что реально помогает при отёках

  • снизить количество соли в рационе;
  • высыпаться;
  • поддерживать баланс жидкости;
  • включить в уход средства с ниацинамидом и гиалуроновой кислотой;
  • делать лёгкий массаж гуаша или пользоваться охлаждающим роликом.

И самое главное — работа со стрессом. Йога, прогулки, спорт, медитация или просто маска для лица вечером помогают снизить тревожность и вернуть лицу свежесть.

Эстетист Джастин Кан резюмирует:

"Мы живем в мире, где тело реагирует на стресс даже там, где он не нужен. Управление стрессом — это то, что действительно работает."

Так что "кортизольное лицо" — скорее мем, чем приговор. Но лишняя забота о себе всегда будет на пользу — даже если твоя припухлость всего лишь последствие вчерашних роллов.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
