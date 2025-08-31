Как понять, что ногтям срочно нужен отдых: тревожные сигналы под гель-лаком

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеальный маникюр — это красиво и удобно, но за глянцевым покрытием может скрываться угроза здоровью. Постоянное использование гель-лака ослабляет ногти и повышает риск инфекций.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нежный маникюр с молочным нюдом

Зачем нужны паузы

Специалисты советуют раз в несколько месяцев снимать покрытие и оставлять ногти "дышать". Такой перерыв позволяет:

оценить реальное состояние ногтевых пластин;

восстановить их после химических и механических воздействий;

избежать серьёзных повреждений, которые не сразу заметны.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Если гель-лак быстро скалывается или отслаивается, это тревожный знак. Сигналом к перерыву также служат:

истончение ногтя;

изменение цвета;

неровная поверхность или деформация.

При появлении подобных проблем лучше обратиться к дерматологу — ранняя консультация поможет сохранить здоровье ногтей.

Химия против здоровья

Особенно осторожно нужно относиться к составам гель-лаков. Опасными считаются средства с метилметакрилатом — их лучше исключить из частого использования.

Даже качественное покрытие создаёт нагрузку:

перед нанесением ноготь "взъерошивают" для лучшей адгезии, ослабляя его защитный слой;

при снятии всегда повреждается верхняя часть пластины.

Механика и инфекции

Чрезмерная прочность покрытия иногда играет злую шутку. При ударе сила передаётся не на гель, а на сам ноготь, что повышает риск травмы.

Ещё одна опасность — отслойки. Воздушные карманы под покрытием становятся "теплицей" для бактерий и грибков. Влажная среда ускоряет их рост и может привести к инфекции.

Как защитить ногти

Делайте паузы в ношении покрытия.

Ухаживайте за руками: используйте масла для кутикулы и питательные кремы.

Выбирайте только проверенные материалы и мастеров.

Следите за любыми изменениями в состоянии ногтей.

Гель-лак может быть безопасным и красивым, но только при грамотном подходе и регулярных перерывах.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



