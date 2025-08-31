Как понять, что ногтям срочно нужен отдых: тревожные сигналы под гель-лаком

Идеальный маникюр — это красиво и удобно, но за глянцевым покрытием может скрываться угроза здоровью. Постоянное использование гель-лака ослабляет ногти и повышает риск инфекций.
Специалисты советуют раз в несколько месяцев снимать покрытие и оставлять ногти "дышать". Такой перерыв позволяет:
оценить реальное состояние ногтевых пластин;
восстановить их после химических и механических воздействий;
избежать серьёзных повреждений, которые не сразу заметны.
Если гель-лак быстро скалывается или отслаивается, это тревожный знак. Сигналом к перерыву также служат:
истончение ногтя;
изменение цвета;
неровная поверхность или деформация.
При появлении подобных проблем лучше обратиться к дерматологу — ранняя консультация поможет сохранить здоровье ногтей.
Особенно осторожно нужно относиться к составам гель-лаков. Опасными считаются средства с метилметакрилатом — их лучше исключить из частого использования.
Даже качественное покрытие создаёт нагрузку:
перед нанесением ноготь "взъерошивают" для лучшей адгезии, ослабляя его защитный слой;
при снятии всегда повреждается верхняя часть пластины.
Чрезмерная прочность покрытия иногда играет злую шутку. При ударе сила передаётся не на гель, а на сам ноготь, что повышает риск травмы.
Ещё одна опасность — отслойки. Воздушные карманы под покрытием становятся "теплицей" для бактерий и грибков. Влажная среда ускоряет их рост и может привести к инфекции.
Делайте паузы в ношении покрытия.
Ухаживайте за руками: используйте масла для кутикулы и питательные кремы.
Выбирайте только проверенные материалы и мастеров.
Следите за любыми изменениями в состоянии ногтей.
Гель-лак может быть безопасным и красивым, но только при грамотном подходе и регулярных перерывах.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
