Вырывать седые волосы опасно: чем заменить радикальные методы

Первые серебристые пряди для многих становятся неожиданностью. Но хорошая новость в том, что вариантов справиться с сединой — множество, и среди них есть щадящие способы, которые не повредят волосы.
Иногда нужно замаскировать седину прямо сейчас — перед встречей, фотосессией или важным событием.
Спреи и пудры для корней — наносятся за пару секунд, держатся до первого мытья.
Тушь для волос — выручает, если седина проявилась в отдельных прядях. Водостойкие варианты особенно удобны, но требуют аккуратности.
Стойкая краска — самый популярный способ скрыть возрастные изменения.
Оттеночные шампуни — поддерживают цвет и освежают тон, но держатся всего несколько дней.
Важно помнить: вырывать седые волосы не стоит — фолликулы при этом ослабляются, а новый волос всё равно вырастет без пигмента.
Если вы хотите сохранить здоровье волос, обратите внимание на мягкие природные средства:
Хна и другие растительные красители укрепляют волосы, добавляют блеск и глубину цвета.
Кофейные отвары или ромашка дают лёгкий тон и мягкий эффект, особенно если кожа головы чувствительная.
Результат будет менее стойким, чем у химической краски, но зато волосы останутся здоровыми.
Не только генетика, но и образ жизни может ускорять процесс:
Курение ускоряет потерю пигмента. Отказ от привычки улучшит и цвет, и общее состояние организма.
Стресс тоже играет свою роль. Техники релаксации помогают снизить его воздействие.
Питание: витамин B12 — один из главных союзников естественной пигментации. Его много в печени, мясе и молочных продуктах.
Раннее поседение иногда сигнализирует о скрытых проблемах в организме. Обследование поможет вовремя выявить заболевания и сохранить не только волосы, но и здоровье.
