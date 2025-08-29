Лучшие маски для лица по типу кожи: что действительно работает, а что только маркетинг

Долгое время маски оставались второстепенным этапом ухода, но именно они способны усилить результат ежедневной рутины. При правильном подборе средство работает как концентрированный уход, быстро улучшая состояние кожи.

Маски для сухой кожи

Для сухой кожи важны не только увлажняющие, но и питательные формулы. Лучше всего подходят тканевые маски с гидрогелем или эссенцией, а также кремовые несмываемые маски — излишки таких продуктов снимаются салфеткой, оставляя кожу напитанной и восстановленной.

Оптимальные ингредиенты:

керамиды — восстанавливают липидный барьер и предотвращают потерю влаги;

пантенол — увлажняет и снимает чувство стянутости;

гиалуроновая кислота — удерживает влагу и придаёт коже упругость.

Маски для комбинированной и жирной кожи

Для этого типа кожи лучше всего работают глиняные маски, которые очищают поры и регулируют себум, а также маски-плёнки для удаления загрязнений. Главное — выбирать составы, которые не пересушивают кожу.

Оптимальные ингредиенты:

ретиноиды — нормализуют работу сальных желёз и уменьшают воспаления;

салициловая кислота — очищает поры и предотвращает появление акне и чёрных точек;

гликолевая кислота — деликатно отшелушивает и улучшает текстуру кожи.

Маски для чувствительной кожи

Задача — быстрое снятие воспалений и раздражения. Подходят гелевые формулы и тканевые маски из биоцеллюлозы.

Оптимальные ингредиенты:

центелла азиатская — уменьшает покраснение и ускоряет регенерацию;

ниацинамид — укрепляет барьерные функции и сокращает воспаления;

азелаиновая кислота — обладает мощным противовоспалительным действием.

Маски для возрастной кожи

Для зрелой кожи подойдут антивозрастные тканевые маски и кремовые или гелевые продукты с эффектом подтяжки. Их задача — разгладить морщины и стимулировать выработку коллагена.

Оптимальные ингредиенты:

аскорбил тетра-изопальмитат — антиоксидант для защиты от свободных радикалов;

ретинол — стимулирует обновление клеток и укрепляет кожу;

пептиды — улучшают эластичность и плотность тканей.

Инновации: маски из спанлейса

Новый материал спанлейс, созданный методом гидросплетения, отличается мягкостью и экологичностью. Он обеспечивает более глубокое проникновение активных веществ и подходит даже для очень чувствительной кожи.

Как включить маски в рутину

Маски не требуют много времени, но дают быстрый результат. Для выраженного эффекта можно использовать их курсами: обычно это 5 процедур через день. Регулярное применение помогает поддерживать здоровье кожи и усиливает эффект основного ухода.

