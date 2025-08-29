Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме оценили возможность Евросоюза передать Украине замороженные активы России
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Яблочное желе без желатина и пектина: секрет густоты раскрывают сами плоды
Стены дышат сыростью? Этот способ вернёт дому свежесть
Красота оранжевой коры обманчива: вкус внутри зависит от незаметных деталей
Штрафом не отделаться: когда нарушение ПДД заканчивается конфискацией автомобиля
Три тонны ярости: почему рассвирепевший носорог — самый опасный обитатель саванны
Феррара на велосипеде: 4 маршрута для незабываемого путешествия по Италии
Токио заговорил о Москве иначе: почему японцы признали невозможность разрыва отношений

Ошибка с уходом оборачивается морщинами: корейская система защищает от раннего старения

2:56
Моя семья » Красота и стиль

Секрет сияющей кожи кореянок кроется не в "волшебных" баночках, а в особом подходе к уходу. В Корее забота о лице встроена в повседневность, как чистка зубов. Такой системный подход позволяет сохранить ровный тон, упругость и гладкость кожи без плотных тональных средств и агрессивных процедур.

Лето в Сеуле
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лето в Сеуле

1. Двухэтапное очищение

Очищение проводится дважды в день и всегда в два этапа: сначала масло для растворения жира и косметики, затем мягкая пенка. Этот метод убирает загрязнения и излишки себума, не оставляя чувства стянутости. Даже 2-3 раза в неделю такой уход заметно улучшает состояние кожи.

2. Уход как система, а не хаос

Каждый продукт в корейском уходе занимает своё место. Сначала — очищение, потом активные средства, в завершение — закрепляющий уход. Здесь не смешивают бренды и активы "наугад" и не гонятся за трендами, а подбирают средства по сезону, циклу и состоянию кожи. Результат — предсказуемая, ухоженная кожа без высыпаний и капризов.

3. SPF каждый день

Солнцезащитный крем в Корее — не сезонное средство, а обязательный шаг ухода. SPF наносят даже вечером, даже дома у окна или за компьютером. Это защита не только от ожогов, но и от пигментации, тусклости и ранних морщин. УФ-А-лучи проходят сквозь стекло и разрушают коллаген, а HEV-свет от экранов также ускоряет старение.

4. Маска — это ритуал

Тканевые и гидрогелевые маски в Корее используют не на 20 минут, а на 3-4 часа, пока они не становятся прозрачными. За это время кожа впитывает максимум полезных веществ. Результат — плотная, упругая кожа с эффектом лёгкого лифтинга, без тусклости и следов усталости.

5. Метод 7 Skin

Многослойное нанесение тонера (от 3 до 7 слоёв подряд) обеспечивает глубокое увлажнение. Каждый слой впитывается постепенно, улучшая эластичность кожи и повышая эффективность последующих средств. Особенно полезно в холодное время года или при сухом климате.

6. Needle Shot — "уколы" без игл

Средства с микроспикулами (тончайшими иголочками из морских губок) создают микроканалы в коже и помогают активным компонентам проникать глубже. PDRN, пептиды и ниацинамид в таком формате работают значительно эффективнее, стимулируют выработку коллагена и улучшают текстуру кожи. Эффект напоминает биоревитализацию: кожа становится упругой, сияющей и ровной без салонных процедур.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Садоводство, цветоводство
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Последние материалы
Яблочное желе без желатина и пектина: секрет густоты раскрывают сами плоды
Стены дышат сыростью? Этот способ вернёт дому свежесть
Ошибка с уходом оборачивается морщинами: корейская система защищает от раннего старения
Красота оранжевой коры обманчива: вкус внутри зависит от незаметных деталей
Штрафом не отделаться: когда нарушение ПДД заканчивается конфискацией автомобиля
Бразилия готовит ответный удар после введения пошлин США
Три тонны ярости: почему рассвирепевший носорог — самый опасный обитатель саванны
Феррара на велосипеде: 4 маршрута для незабываемого путешествия по Италии
Токио заговорил о Москве иначе: почему японцы признали невозможность разрыва отношений
Артрит не победит: 5 упражнений, которые возвращают свободу движений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.